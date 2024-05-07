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Sinop'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıağaççayırı Ortaokulu iş birliğiyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Kaymakam Enver Yılmaz, fuarı gezerek öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı ve öğrencileri kutladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıağaççayırı Ortaokulu iş birliğiyle okul bahçesinde yapılan fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

Kaymakam Enver Yılmaz da fuarı gezerek, projelerle ilgili öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, yaptıkları çalışmalardan ötürü öğrencileri kutlayarak teşekkür etti.

Fuarda ayrıca öğrencilerce halk oyunları gösterisi sunuldu.

Fuara Kaymakam Yılmaz'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, diğer ilgililer ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA / Teknoloji

Milli Eğitim Müdürlüğü Tübitak Boyabat Sinop Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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