Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapıştırıcılar ve Yapıştırma Teknolojileri Fuarına katıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM) İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Yapıştırıcılar ve Yapıştırma Teknolojileri Fuarında stant başındaydı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Şükrü Beydemir, fuarı değerlendirerek, "Türkiye'nin yapıştırıcı ve birleştirme sektörüne odaklanan ihtisas fuarında standımız, laboratuvar analiz eksikliği olan firma yöneticilerine uzman ekibiyle çözüm sağladı. BARUM ekibimiz fuarda, yerli ve yabancı birçok firma temsilcisiyle ikili görüşmeler gerçekleştirerek, sektöre sağlayacağı katma değerler ulusal ve uluslararası firmalara anlatma fırsatı buldu. 25 ülkeden sektörlerinde lider 307 firmanın katılım sağladığı fuarda, BARUM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şenay Balbay 'Sürdürülebilir Çevre Dostu Yapıştırıcıların Döngüsel Ekonomi Modelinde Konumu' başlıklı sunumuyla endüstrinin önemli konumunda olan merkezimizi ön plana çıkardı" ifadelerini kullandı. - BİLECİK