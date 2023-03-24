Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde çok kritik bir seçime hazırlanıyor. Seçmenlerin nerede oy kullanacağı ise yakında belli olacak. Seçime yaklaşık 50 gün kalmışken seçmenler için listeler de hazırlanmaya başladı. Seçmenler nerede oy kullanacağını ise E-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

E-Devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama

Özellikle 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,2 şiddetindeki iki depremin ardından birçok vatandaşımız evlerinden çok uzakta oy kullanacak. Bunun için deprem bölgesi ilan edilen illerde yaşayanlar için 17 Mart tarihine kadar ikamet ettikleri adresleri değiştirme imkanı tanındı.

Seçmen kaydınızı sorguladınız mı? Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan seçmenler için @ekapi üzerinden sunulan ?? https://t.co/np10sUgd5J ve https://t.co/khR2lTGXWo dijital hizmetlerimiz ile ???birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ait… pic.twitter.com/xUSbmVgx5E — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) March 18, 2023

Depremden etkilenen vatandaşlarımız yeni ikamet adreslerini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra E-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden değiştirerek oylarını yaşadıkları yeni bölgelerde kullanabilecekler. Diğer vatandaşlarımız ise kendi ikamet adreslerine göre belirlenen yerlerde oylarını kullanacaklar.

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Yurt içi ve yurt dışında oy kullanacak olan vatandaşlarımız gerekli bilgileri ise E-Devlet üzerinden edinebilecekler. 14 Mayıs'ta seçimde oy kullanmaya hazırlanan vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden gerekli bilgilere şu adımları izleyerek ulaşabilirler:

İlk olarak internet sayfası ya da mobil uygulaması üzerinden E-Devlet'i açın

TC numaranız ve şifreniz üzerinden hesabınıza giriş yapın

Sonrasında yaşadığınız bölgeye göre yurt içi veya yurt dışı seçmen sorgumala seçeneklerinden birisini tıklayın

Açılan sayfada seçmen bilgilerinizi bulubilirsiniz.

Seçmen Kaydı Sorgulama sistemi ile birlikte seçimde nerede oy kullanabileceğinizi görebileceksiniz. Bunun yanı sıra hanenizde başka kimlerin oy kullanmaya müsait olduğu da belirtiliyor. Diğer yandan eğer bir apartmanda yaşıyorsanız, komşularınızdan kimlerin oy kullanacağını görmek de mümkün.

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimler için sandıklara gidecek. Bizler de oy kullanma sürecinde sıkıntı yaşamamanız için sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Peki siz 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.