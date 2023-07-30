Samsung Galaxy Z Fold 5 Tanıtıldı

Samsung, katlanabilir telefon pazarında iddialı çalışmalarına devam ediyor. Galaxy Z Fold 5 modeli, düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Yeni katlanabilir telefon, kullanıcılara çeşitli özellikler sunuyor. Galaxy Z Fold 5 kutu açılımı sizlerle.

Galaxy Z Fold 5 kutu açılımı!

Tasarım açısından Galaxy Z Fold 5, selefinin temel tasarımını koruyor, ancak birkaç ince ayar yapılmış. Daha ince bir yapıya sahip olmasına rağmen katlandığında hala normal akıllı telefonlara kıyasla kalın duruyor. Menteşe tasarımı da iyileştirilmiş.

Cihaz, 7.56 inç boyutunda bir birincil ekranla geliyor. Bu dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz tazeleme hızı ve ekran altına yerleştirilmiş bir selfie kamerası içeriyor.

Dış ekran ise Infinity O teknolojisiyle tasarlanmış. 6.2 inç boyutunda ve 2316 x 904 piksel çözünürlüğünde olan bu ekran da 120 Hz tazeleme hızına sahip. Ön kamera yine ekranın altında konumlandırılmış.

Galaxy Z Fold 5, performans açısından Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle güçlendirilmiş. Bu 4 nm mimariye sahip yonga seti, 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdekleriyle donatılmış. Grafik performansını ise Adreno grafik birimi sağlıyor.

Kamera özellikleri de dikkat çekici. Cihaz, 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 10 Megapiksel telefoto kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumu sunuyor.

Galaxy Z Fold 5, UFS 4.0 desteğiyle geliyor ve Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 gibi son nesil bağlantı seçeneklerine sahip. Ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB arasında depolama seçenekleri sunuyor.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5, tasarım ve performans açısından geliştirmelerle dolu bir seçenek olarak kullanıcılara sunuluyor.

Galaxy Z Fold 5 teknik özellikleri