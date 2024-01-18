Samsung, Galaxy S24 serisinde ücretsiz yapay zeka özelliği sunacak

Samsung, dün akşam (17 Ocak) gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde beklenen amiral gemisi serisi Galasx S24'ü tanıttı. Etkinliğe akıllı telefonların yanı sıra Galaxy AI damgasını vurdu. Yeni seriye güç verecek yapay zeka için Samsung'dan bir açıklama geldi.

Samsung Galaxy AI 2025 yılına kadar ücretsiz olacak

Samsung, S24 serisine dahil ettiği yapay zeka özelliklerini Galaxy AI çatısı altında topladı. Artık günümüzde birçok yapay zeka ürünü, ücretli bir katman sunuyor. Görünüşe göre Samsung da böyle bir yol izleyecek. Galaxy S24 serisinde tamamen ücretsiz olan özellik Galaxy AI, 2025 yılının bitimiyle yeni bir ücretli katmana geçebilir.

Samsung, bu durumu şu cümlelerle ifade ediyor;

Galaxy AI özellikleri, desteklenen Samsung Galaxy cihazlarında 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz olarak sunulacak. Üçüncü taraflarca sağlanan yapay zeka özellikleri için farklı koşullar geçerli olabilir

Samsung, Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring'i tanıttı

Samsung'un söylediklerine bakılırsa ücretli katmanın gelmesi henüz kesin değil. 2026'ya girerken Galaxy AI özelliğinin ücret alacağını açıkça belirtmese de böylesine olası bir durumun önünü açıyor. "Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki katman mı olacak, yoksa tamamen mi ücretli aboneliğe geçecek?" gibi soruların henüz yanıtı bulunmuyor.

Galaxy AI isimli üretken yapay zeka ilk aşamada sadece S24 ailesinde bulunacak. Yapay zekanın sunduğu bazı önemli özellikler şu şekilde:

Mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme

Telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme

Göndermeden önce tonu ayarlamak için mesajları yeniden yazma

Yapay zeka kullanarak düzenlenmiş fotoğrafları doldurma

Ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.