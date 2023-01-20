Samsung'dan Galaxy Tab S6 Lite için Android 13 müjdesi!
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2020 yılında kullanıcıların karşısına çıkan Galaxy Tab S6 Lite, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi aldı. İşte ayrıntılar!
Android 13'ün dağıtımı konusunda ön plana çıkan üreticilerden birisi de Samsung. Güney Koreli üretici geçtiğimiz ay yapmış olduğu yıl bitmeden uyumlu modellerin büyük bir kısmı yeni sürüme geçecek açıklaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada firmanın amiral gemisi ve orta segmentin yeni yapıyı aldığını ve sıranın an itibariyle giriş segmentte olduğunu söylemek mümkün. Son olarak ülkemizde de satışı bulunan Galaxy Tab S6 Lite Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi aldı.
Galaxy Tab S6 Lite Android 13 güncellemesi aldı
Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü Galaxy S22, Z Fold 4 ve Z Flip 4 gibi amiral gemileri için yayınladıktan sonra tüm odağını giriş ve orta segment modellere çevirdi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy Tab S6 Lite güncellemeyi almaya başladı.
Android 13 tabanlı One UI 5.0, Galaxy Tab S6 Lite modeline P615XXU4FWA5 yapı numarasıyla geliyor. Bunun dışında Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda ilk etapta LTE modeliyle (SM-P615) sınırlı görünüyor, ancak ilerleyen dönemlerde Wi-Fi sürümü (SM-P610) için de beklenen haberin gelmesi bekleniyor.
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Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini destekleyen Samsung modelleri:
Galaxy S serisi
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S21 FE
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A03s
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A03
Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M22
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S8+ Ultra
Galaxy Tab S8++
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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