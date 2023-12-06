Redmi 13C 5G Tanıtıldı: Özellikler, Fiyat ve Tasarım

Bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkan Redmi 13C 5G tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde cihazın 4G versiyonunu piyasaya süren Redmi, şimdi Dimensity 6100+ işlemcili 13C 5G'yi gözler önüne sürdü. İşte Redmi 13C 5G'nin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı.

Redmi 13C 5G uygun fiyatı ile dikkat çekiyor!

Dün sızıntılar sayesinde birçok özelliğine ulaştığımız Redmi 13C 5G, bugün resmi lansmanda kendisini gösterdi. 6,74 inç büyüklüğünde ekranla gelen Redmi 13C 5G, bu LCD ekranda HD+ (1600 x 720 piksel) çözünürlüğünde görüntüler sunuyor. Aynı zamanda 90Hz yenileme hızına sahip olan bu panel, üst kısmında 5 Megapiksellik bir selfie kamerasına yer veriyor.

Arka tarafta 50 Megapiksellik bir ana kamera kullanan Redmi, 2 Megapiksellik makro kamerayı ana kameranın altına konumlandırmış. Kasanın içerisinde 5000 mAh'lik bir pil taşıyan cihaz, 18W hızlı şarj desteğine sahip. Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100 Plus yonga setinden alan cihaz, bu işlemci sayesinde 5G desteğine kavuşuyor.

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4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM'li üç versiyon ile piyasaya sürülen Redmi 13C 5G, depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek sunuyor. Tüm bu sistemi Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çalıştıran 13C 5G, ek olarak çift SIM, Bluetooth 5.3, USB Type-C, microSD kart yuvası ve yana monte parmak izi sensörü gibi özelliklere de sahip.

Gelelim fiyat konusuna. Üç versiyon ile karşımıza çıkan Redmi 13C 5G, 4 GB RAM / 128 GB depolamalı versiyon için 130 Dolar fiyat etiketi taşıyor. 6 GB RAM / 128 GB depolama için bu fiyat 150 Dolar'a çıkarken, 8 GB RAM / 256 GB depolamalı versiyon 175 Dolar'a satılıyor.

Redmi 13C 5G özellikleri!