Raspberry Pi 5, Yeni Özellikleriyle Tanıtıldı

Raspberry Pi 5, selefine kıyasla 3 kat daha iyi performans gösteriyor. Cihaz, evde üretilmiş silikonla gelen ilk Raspberry Pi olma özelliğini taşıyor. Yeni model, daha hızlı başlama ve web sayfalarını daha hızlı yükleme gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca Raspberry Pi Vakfı tarafından üretilen yeni bir bileşeni içeriyor. Raspberry Pi 5, farklı RAM seçenekleriyle piyasaya sürülecek ve Ekim ayının sonuna kadar satın alınabilecek.

Raspberry Pi 5'in bu yıl piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusundaki şüphelere rağmen mikrobilgisayarın en son versiyonu, 60 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkate değer yükseltmelerle tanıtıldı. Sadece önceki modele göre daha iyi performans göstermekle kalmıyor, aynı zamanda evde üretilmiş silikonla gelen ilk Raspberry Pi olma unvanını da taşıyor

Raspberry Pi 5, selefine kıyasla 3 kat daha iyi performans gösteriyor

Raspberry Pi 5'in beyni 2.4GHz hızında çalışan 64-bit dört çekirdekli Arm Cortex-A76 işlemcisi. Dört yıl önce çıkan Raspberry Pi 4'e kıyasla Raspberry Pi 5, iki ila üç kat daha iyi performans sağlar. Cihaz ayrıca Raspberry Pi Vakfı'nın önemli bir performans artışı sunduğunu belirttiği 800 MHz VideoCore VII GPU İLE geliyor.

Cihazı deneyenlerin söylediğine göre Pi 5, eski Raspberry Pi 3 Model B+'a kıyasla hızlı bir şekilde başlıyor ve web sayfalarını daha hızlı yüklüyor. Cihaz fazla ısınıyor ancak Raspberry Pi, doğrudan kartın üzerine monte edilebilen bir aktif soğutma bileşeni de gönderiyor.

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Ayrıca Raspberry Pi 5, Raspberry Pi Vakfı tarafından üretilen bir bileşeni ilk kez içeriyor. Güney köprüsü, yani çevre birimleriyle iletişim kurmasına yardımcı olan anakartın bir parçası. RP1 güney köprüsü ile Raspberry Pi Vakfı, mikrobilgisayarın çevresel performans ve işlevselliğinde bir adım değişikliği sağladığını belirtiyor bu da onun diğer çevre birimlerine daha hızlı transfer yapmasını sağlıyor.

Cihazda iki adet dört şeritli 1.5 Gbps MIPI verici bulunuyor Ayrıca iki kamera veya ekran bağlamanıza izin veren bir özellik mevcut. Yüksek bant genişliği sağlayan ilk kez yeni bir tek şeritli PCI Express 2.0 arabirimi bulunuyor. Ancak Raspberry Pi Vakfı, bu özelliğin avantajından yararlanabilmeniz için ayrı bir adaptöre ihtiyacınız olacağını belirtiyor.

Raspberry Pi 5'in bağlantı noktaları arasında şunlar bulunuyor: HDR desteği olan çift 4Kp60 HDMI görüntü çıkışı, microSD yuvası, iki adet USB 3.0 portu, iki adet USB 2.0 portu, Gigabit Ethernet ve USB-C aracılığıyla 5V DC güç bağlantısı bulunuyor.

Diğer güzel özellikler arasında Bluetooth 5.0 ve Bluetooth Low Energy (LE) desteği ve SDR104 yüksek hızlı moduyla iki katına çıkan SD kart performansı bulunuyor. Tüm bu yükseltmeler, Raspberry Pi 5'i yüksek bütçeli bir masaüstü PC, medya sunucusu veya hatta bir güvenlik sistemi olarak daha da çok yönlü hale getiriyor.

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Raspberry Pi 5, başlangıçta farklı RAM seçenekleri ile gelecek ve 4 GB versiyonu 60 dolar (1.645 TL~), 8 GB versiyonu ise 80 dolar (2.193 TL~) olacak. Raspberry Pi 5'in Ekim ayının sonuna kadar satın alınabileceği belirtiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.