PlayStation Store'da Büyük İndirim Başladı!

Sony, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla küresel olarak PlayStation Plus fiyatlarında güncelleme yapmaya karar verdi. Bu değişiklik sonrasında ise PS Plus abonelik fiyatı yıllık 3000 TL'ye dayandı. Ancak PlayStation Store'daki yeni kampanya ile yüzde 75'e varan indirimlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Doom, Tomb Raider ve dahası: PS Store indirimlerinde bu oyunları kaçırmayın

PlayStation Store, iki binden fazla PS4 ve PS5 oyununda indirim yaparak çılgın bir kampanya başladı. 28 Eylül tarihine kadar sürecek bu etkinlik kapsamında, yüzde 75'e dayanan indirimler olacak. Örneğin XCOM 2 fiyatı 399 TL yerine sadece 19,95 TL'den sunuluyor.

Doom hayranları ise 2016 yılındaki remake versiyonu sadece 21 TL karşılığında satın alabilir. Lara Croft'un maceralarını ele alan Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ise 439 TL yerine 175,60 TL'ye düşmüş durumda.

Sevilen aksiyon oyunları Battlefield 1 ve Battlield 5 sırasıyla 35 TL ve 55,80 TL'den oyunculara sunuluyor. İşte 28 Eylül'e kadar devam edecek PS Store kampanyası kapsamında kaçırmamanız gereken oyunlar.

Yeni FiyatEski Fiyat Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm (PS4, PS5)769,30 TL1.099,00 TLBattlefield V55,80 TL279,00 TLCall of Duty: Modern Warfare® II – Cross-Gen Paketi999,50 TL1.999,00 TLThe Last of US Part I (Deluxe)599,25 TL799,00 TLResident Evil 4 (PS4 & PS5)911,43 TL1.599,00 TLThe Witcher 3: Wild Hunt101,60 TL254,00 TLXCOM 2399,99 TL19,95 TLThe Last of US Remastered (Deluxe)174,50 TL349,00 TLTEKKEN 7 (Extra)51,80 TL259,00 TLWatch Dogs: Legion (PS4 & PS5) (Extra)70,50 TL470,00 TLNeed for Speed87,25 TL349,00 TLAssassin's Creed III Remastered (Extra)49,75 TL199,00 TLStray194,25 TL259,00 TL

Yukarıdaki oyunlardan bazılarının PS Plus kütüphanesinde yer aldığını belirtelim. PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümlerinin aylık, 3 aylık ve yıllık abonelik ücretleri için bu yazımıza gidebilirsiniz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.