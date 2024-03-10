Pentagon'un yalanladığı 9 UFO iddiası!

ABD hükümetinin uzaylılar ve UFO kanıtlarını örtbas ettiği iddialarını kesin bir şekilde reddeden Pentagon, geniş kapsamlı yeni bir inceleme sonrasında çeşitli iddiaları geçersiz ilan etti. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.

Pentagon, 9 ilginç UFO iddiasını yalanladı

ABD hükümetinin veya içierisindeki gizli bir programın, uzaylı cesetlerini ve uzay gemilerini topladığı ve bu sırada Kongre'den bu girişimi gizlemeye çalıştığı inancı, 1940'lardan bu yana gelen popüler bir komplo teorisi oldu.

Çoğu insan bu komplo teorisini doğa, uçak veya mevcut diğer teknolojilerle kolayca açıklanamayan garip UFO (tanımlanamayan uçan nesneler) gözlemleriyle ilişkilendiriyor. Son birkaç yıldır ABD Savunma Bakanlığı, konuyu UFO'lar olarak damgalayan şeylerden uzaklaştırmak için yeni bir terim benimsedi. Tanımlanamayan anormal fenomenler (UAP).

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Kongre'nin teşvikiyle Pentagon, 8 Mart'ta bir rapor yayınladı. Aynı zamanda NASA da kendi incelemesinde sınıflandırılmamış malzemeleri incelemekle görevlendirildi.

All-domain Anomaly Resolution Office tarafından yürütülen askeri çalışma, ABD hükümet ofislerine ve özel erişim programlarına dair 80 yıllık raporları, sınıflandırılmış ve sınıflandırılmamış kayıtları araştırdı. Kayıtlar, bu faaliyetlere dahil olduğu veya hakkında hikayeler duyan yaklaşık 30 mevcut ve eski hükümet çalışanıyla yapılan görüşmelerin bulgularını da içeriyor.

İşte Pentagon'un yeni 63 sayfalık raporda MİT olarak çürüttüğü 9 ilginç UAP iddiası:

1) Bilgileri gizli tutmak için gizlilik anlaşmaları imzalandı.

Pentagon müfettişleri, potansiyel UAP bilgi sızıntılarıyla ilişkili herhangi bir Gizlilik Sözleşmesi veya ölüm tehdidi kanıtı bulamadıklarını söylediler.

2) CIA yetkilisi, UAP deneylerini yönetti.

Görüşülen ihbarcılar, eski bir CIA yetkilisini dünya dışı teknolojiyi taşımakla suçladı. Bu eski yetkili, dünya dışı malzemelerin taşınmasını ya da dünya dışı teknoloji üzerinde herhangi bir deney yapılmasını denetlemediğini belirten bir not imzaladı.

3) Uzaylılar, bir teknoloji testini izledi.

Görüşülen kişilerden biri, uzaylıların gözlemlediği bir teknoloji testi hakkında iki askeri üs arasındaki elektronik iletişim üzerinden yapılan bir konuşmaya kulak misafiri olduğunu iddia etti. Müfettişler anlatımı inceledikten sonra kişinin konuşmayı yanlış anladığı sonucuna vardılar.

4) Bir askeri subay, bir uzaylı aracına dokundu.

Röportaj yapılan biri, 1999 yılında dünya dışı bir uzay aracına dokunduğunu iddia eden eski bir subayın adını verdi. Eski subay kayıtlara geçen bu iddiayı reddederek, görüşülen kişinin Lockheed'in emekli bir hayalet savaş uçağı olan F-117 Nighthawk ile ilgili bir hikaye hakkında kafasının karışmış olabileceğini söyledi. Eski subay ayrıca görüşülen kişiyle böyle bir konuşma yaptığını hatırlamadığını da söyledi.

5) Uzaylı teknolojisi testi gerçekleştirildi.

Görüşülen bir kişi bir hükümet tesisinde dünya dışı teknolojinin test edilmesine tanık olduğunu söyledi. Müfettişler, görüşülen kişinin neredeyse kesinlikle gerçek bir teknoloji testi gördüğünü, ancak gösterinin UAP ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

6) Beyaz Saray, uzaylı bilgilerini kamuoyuna açıklamayı düşündü.

Görüşülen iki kişi Beyaz Saray'ın 2004-2007 yılları arasında, Başkan George W. Bush'un yönetiminde ABD, Rusya ya da Çin'in dünya dışı kanıtlara sahip olduklarını açıklamalarının olası etkilerini incelemek üzere Kuzey Virginia'daki bir araştırma enstitüsünü kiraladığını iddia etti. Müfettişler çalışmanın gerçekten de bir günlüğüne yapıldığını ancak Beyaz Saray'ın böyle bir talepte bulunmadığını doğruladılar.

7) Bir uzay aracı örneği üzerinde deneyler yapıldı.

Müfettişler, UAP'yi araştıran özel bir kuruluştan ve ABD ordusundan, düşen bir dünya dışı uzay aracından geldiği iddia edilen materyali aldılar. Numunenin magnezyum, çinko ve bizmuttan oluşan insan yapımı bir alaşım olduğunu ve kurşun gibi diğer elementlerin de izlerini taşıdığını tespit ettiler. "Olağanüstü bir niteliği yok" dediler.

8) 'Kona Blue' adlı bir program, UAP bilgilerini barındırıyordu.

Hükümetin bilgi sakladığına inanan görüşmeciler, ABD'nin İçişleri Bakanlığı'nda UAP ile ilgili olduğunu düşündükleri, kod adı Kona Blue olan bir programın adını verdiler. Rapora göre bu eski DIA programı (Gelişmiş Havacılık ve Uzay Silah Sistemi Uygulama Programı), 2012 yılında liyakatsiz olduğu gerekçesiyle ortadan kaldırılmıştı. Orijinal programın destekçileri Kona Blue'yu İçişleri Bakanlığı'na önermiş ancak hiçbir zaman onaylanmamıştı. Kısacası, Kona Blue diye bir program hiç var olmadı.

9) Bir program, uzaylı teknolojisi tersine mühendislik yapıyordu.

Gizli bir istihbarat topluluğu programı kapsamında 2021 yılında potansiyel UAP işlemleri yapıldı. Ancak rapora göre bu program ne üzerinde çalışılacak muhtemel materyali kurtardı ne de tersine mühendislik yaptı.

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Araştırmacılar, bu yılın ilerleyen zamanlarında raporun başka bir bölümü aracılığıyla daha fazla bulgu yayımlayacaklarını belirttiler. Şu an için Pentagon, hükümetin uzaylı kanıtlarını veya herhangi bir UFO gözleminin gerçekten başka bir dünyadan olup olmadığını onaylamadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.