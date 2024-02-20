Palworld Oyuncu Sayısı Ciddi Oranda Düştü

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Palworld, büyük ilgiyle karşılandı. Öyle ki yapım, kısa süre içerisinde etkileyici bir performans sergileyerek en popülerler listesine adını yazdırdı. Ancak son gelişmeler, oyunun tam anlamıyla "söndüğünü" gösterdi. Öyle ki Palworld oyuncu sayısı ciddi seviyede düştü.

Palworld oynayan kişi sayısı yüzde 83 oranında düştü

Bilmeyenler için Palworld, temelinde bir hayatta kalma oyunu. Pokemon'dan ilham alan yapımda "Pal" adı verilen Pokemon yaratıkları eğitmeniz gerekiyor. Bunları yapı inşa etmek, çiftçilik yapmak, ateş yapmak gibi görevlere ek olarak silahlandırarak diğer oyunculara karşı kullanabiliyorsunuz.

SteamDB.info tarafından paylaşılan verilere göre Palworld oynayan kişi sayısı yüzde 83 oranında düştü. Şu anda yalnızca birkaç yüz bin kişinin oynadığı oyun, Counter-Strike 2'yi bile geride bırakarak zirveye adını yazdırmıştı.

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Öte yandan Palworld, hilecilerle de mücadele ediyor. Geliştirici şirketin yöneticileri tarafından yapılan resmi açıklamada, hile yapmaya kalkan oyuncular için ağır cezalar vereceklerini söyledi. Bu konuyu gündemlerinin ilk sırasına aldıklarını belirten yöneticiler, şubat ayında yayınlanacak yeni güncelleme ile birlikte hilecileri daha hızlı tespit edebilen bir güvenlik sistemini devreye alacaklarını belirtti. Açıklamanın devamında hile kullanımı nedeniyle mağdur olan oyuncuların düşünüleceği de ifade edildi.

Palworld sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim SistemiWindows 10 veya üstü (64-bit)Windows 10 veya üstü (64-bit)İşlemciIntel i5-3570K 3.4 GHz 4 CoreIntel i9-9900K 3.6 GHz 8 CoreRAM16 GB32 GBEkran KartıNVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB)NVIDIA GeForce RTX 2070DirectXVersiyon 11Versiyon 11Depolama40 GB kullanılabilir alan40 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Palworld oynadınız mı, oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.