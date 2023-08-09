Oppo Find N3 Flip Modeli 67W Şarj Desteği ile Geliyor

Oppo Find N3 Flip modeli, 67W şarj desteği ile piyasaya sürülecek. Ayrıca cihazın kamera tarafında da iyileştirmeler yapılacak.

Son yıllarda giderek popülerliği artan katlanabilir akıllı telefon dünyasında birçok şirket adeta yarış içinde. Bu alanda güçlü cihazlar piyasaya sürmek isteyen Oppo, enine ve dikine katlanabilen modelleri için son dokunuşları gerçekleştiriyor. Cihazların şarj özellikleri de belli oldu.

Oppo Find N3 Flip, 67W şarj desteği ile geliyor

Geçtiğimiz hafta şirketin dikine katlanabilir modeli olan Oppo Find N3, 3C sertifikasını aldı. Listede modelin 100W şarj desteğine sahip olacağı ve çift USB-A/USB-C fişli SuperVOOC şarj cihazıyla birlikte gönderileceği ortaya çıkmıştı.

Bugün de Oppo Find N3 Flip modeli 3C sertifikası aldı. Ortaya çıkan bilgilere bakılırsa model, 67W şarj desteği ile geliyor. Cihazın selefi olan Find N2 Flip'in 44W ile şarj olduğunu göz önünde bulundurursak oldukça büyük bir yükseltme aldığını söyleyebiliriz.

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Öte yandan cihaz, kamera tarafında da bazı iyileştirmelere sahne olacak. Oppo Find N2 Flip modeli, 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş sensör ile sahne almıştı. Gelen bilgilere göre Oppo Find N3 Flip, üçüncü bir sensöre sahip olarak üçlü bir kamera dizilimiyle gelecek.

Oppo Find N2 Flip teknik özellikleri

İşlemciMediaTek Dimensity 9000+EkranKatlanabilir LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 500 nit (tip), 1000 nit (HBM), 1350 nit (en yüksek); Kapak ekranı: AMOLED, Corning Gorilla Glass 5Arka kamera50 megapiksel, f/1.8, 23 mm (geniş), PDA; 8 megapiksel, f/2.2, 112°, (ultra geniş)Ön kamera32 megapiksel, f/2.4, 22mm (geniş), 1/3.14¨İşletim sistemiAndroid 13 tabanlı Color OS 13RAM ve depolama seçenekleri256GB depolama 8GB RAM, 256GB depolama 12GB RAM, 512GB depolama 16GB RAMBataryaLi-Po 4300 mAh batarya; 44 W kablolu hızlı şarjRenk seçenekleriSiyah, Yeşil, Beyaz

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