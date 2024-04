OpenAI, ChatGPT için GPT-4 Turbo modelini güncelledi

OpenAI, yapay zeka sohbet botu ChatGPT için çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemlerde birçok güncelleme alan araç için önemli bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki OpenAI, ücretli ChatGPT kullanıcılarının erişebildiği GPT-4 Turbo modelini güncelledi. Peki neler değişti? İşte şirket tarafından paylaşılan bilgiler…

GPT-4 Turbo modeli güncellendi

Bilindiği üzere ChatGPT için ücretsiz sürüm bir yana ChatGPT Plus, Team ve Enterprise adlarında abonelik planları da var. Aboneliği olan kullanıcılar; GPT-4 Turbo modeline erişebilme, GPT Store ve kesintisiz erişim gibi avantajlardan yararlanıyorlar.

Our new GPT-4 Turbo is now available to paid ChatGPT users. We've improved capabilities in writing, math, logical reasoning, and coding. Source: https://t.co/fjoXDCOnPr pic.twitter.com/I4fg4aDq1T — OpenAI (@OpenAI) April 12, 2024

OpenAI, ücretli ChatGPT kullanıcılarının erişebildiği GPT-4 Turbo modelini güncelledi. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre modelin metin yazma, matematik problemi çözme, mantıksal akıl yürütme ve kodlama yetenekleri geliştirildi. Güncelleme ile birlikte GPT-4 Turbo, Nisan 2024'e kadar olan olaylar ile ilgili güncel bilgilere de sahip oldu. Yani ChatGPT, yakın zamanda gerçekleşen bir olay hakkında ayrıntı verebilir.

Artık daha kısa yanıtlar üretecek

OpenAI tarafından paylaşılan bilgilere göre GPT-4 Turbo modelinden güç alan ChatGPT, artık çok daha kısa yanıtlar verecek. Tabii kullanıcılar daha fazla ayrıntı isteyebilir. Bu değişiklik ile birlikte yapay zeka aracı, kişiyi gereksiz detaylar ile boğmayacak.

Güncellenmiş GPT-4 Turbo, şu anda kullanılabilir durumda. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GPT-4 Turbo modelini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.