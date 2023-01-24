Nissan, merakla beklenen ve tamamen yeni e-POWER teknolojisi ile sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atıyor. Nissan'ın e-POWER teknolojisine sahip Nissan X-Trail ve Qashqai Türkiye pazarına girdi. Kendine özgün dinamikleri olan bu araçlar, elektrikli sürüş deneyiminin her aşamasında fark yaratıyor ve sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Nissan X-Trail e-Power inceleme sizlerle.

Nissan X-Trail e-Power inceleme!

Daha duyarlı, daha verimli ve sessiz bir sürüş için benzersiz bir elektrikli güç aktarma sistemi oluşturan e-POWER, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunuyor. Nissan'a özel ve şirketin Intelligent Mobility stratejisinin önemli bir bileşeni olan e-POWER sistemi, günlük sürüşü hem keyifli hem de verimli hale getirerek elektrifikasyona benzersiz bir yaklaşım getiriyor.

Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise, elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade edilebilir. Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan daha zahmetsiz, dinamik ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

e-POWER sistemi ile içten yanmalı motorun optimum sıkıştırma oranı ile çalışması sağlanırken geleneksel benzinli motorlara göre daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerlerine ulaşılıyor. e-POWER teknolojisi, bu özelliği ile şehrin hava kalitesini artırırken sessiz çalışan motoru ile de sürüş konforunun artmasını sağlıyor.

e-POWER sistemi ile jeneratör ünitesinde bulunan 1.5 litrelik içten yanmalı motor, yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor. Burada üretilen enerji invertör aracılığı ile bataryaya ve elektrik motoruna iletiliyor. Gaz pedalı hareket ihtiyacını elektrik motorundan aldığı için anlık performans üst düzeye çıkıyor. Ayrıca yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji, yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor. e-POWER sisteminin gaz pedalına gösterdiği anlık tepki, tüm sürüş koşullarında benzersiz ve heyecan verici bir deneyim sunuyor.