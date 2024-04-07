Netflix'in En Çok İzlenen Dizileri Açıklandı
Geleneksel sinema salonlarını dijitale dönüştüren Netflix, her ay yepyeni içerikler ile karşımıza çıkıyor. Dizi ve film kataloğunu sürekli genişleten şirket, haftanın en popüler dizilerini açıkladı. Buna göre yeni bir yapımın platformun altını üstüne getirdiğini görüyoruz. İşte Netflix en çok izlenen diziler…
Netflix en çok izlenen diziler
Netflix'in haftalık olarak paylaştığı sıralamaya baktığımızda 21 Mart'ta kütüphaneye eklenen 3 Cisim Problemi dizisinin zirveye adını yazdırdığını görüyoruz. Söz konusu yapım, toplamda 115 milyon 600 bin saat izlenme süresine sahip.
İkinci sırada Ahit Musa'nın Hikayesi yer aldı. Bu yapımsa 57 milyon 400 bin saat izlenme kaydetti. Akabinde listede 51 milyon 900 bin saat ile The Gentlemen, 21 milyon 100 bin saat ile Cinayet Vakaları: New York ve 17 milyon 200 bin ile Avatar The Last Airbender dizileri de bulundu. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Netflix en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı;
SıraDiziToplam İzlenme Süresi13 Cisim Problemi (1. sezon)115 milyon 600 bin2Ahit Musa'nın Hikayesi (1. sezon)57 milyon 400 bin3The Gentlemen (1. sezon)51 milyon 900 bin4Cinayet Vakaları: New York (1. sezon)21 milyon 100 bin5Avatar The Last Airbender (1. sezon)17 milyon 200 bin6Buying Beverly Hills (2. sezon)15 milyon 200 bin7Hot Wheels Hadi Yarışalım (1. sezon)7 milyon 600 bin8Beceriksiz Dinozorlar (1. sezon)5 milyon 600 bin9Gabby'nin Hayal Evi (9. sezon)5 milyon 500 bin10Dave Attell: Hot Cross Buns (Stand-up)1 milyon