Netflix'e GTA üçlemesi eklendi!

Netflix belli bir süredir abonelerine çeşitli kategorilerden oyunlarla dolu bir oyun kütüphanesi sunuyor ve buradan birçok oyunu oynayabiliyorsunuz. En akılda kalanları Stranger Things, Queen's Gambit olan Netflix oyunlarına efsane bir seri daha ekleniyor.

Efsane GTA üçlemesi Netflix oyun kütüphanesine ekleniyor!

Efsane GTA üçlemesinin içerisinde tabii ki de bildiğiniz gibi Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ı içeriyor. Ancak bunların hepsinin Definitive Edition versiyonları Netflix'e gelecek.

Eğer bu oyunlarda neler yapıyorduk hatırlamıyorsanız, gelin birlikte hatırlayalım:

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition: Her şey Liberty City'de başlar ve Liberty City'de biter. Suç dünyasının karanlık yollarında macera kovalayacağın bir 'açık dünya' deneyimine hazır mısın?

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition: Bu kez 1980'lere gidiyoruz… Neon ışıkları gözümüzü alıyor, kabarık saçlar ve pastel renkli takım elbiseler suç dünyasının çirkin yüzüyle buluşuyor. Tommy Versetti'nin zirveye giden yoldaki ihanet ve intikam dolu hikayesi bir kez daha başlıyor.

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition: 90'ların başı… Carl 'CJ' Johnson, ailesini kurtarmak ve kanunsuz sokaklarda hakimiyet kurmak için San Andeas eyaletinin uçsuz bucaksız yollarında macera üstüne macera yaşıyor.

14 Aralık tarihinden itibaren Grand Theft Auto Trilogy – Definitive Edition, App Store, Google Play ve Netflix Mobil uygulaması üzerinden tümüyle ücretsiz olarak Netflix üyelerine sunulacak. Eğer oyunları ilk oynayanlar arasında yer almak istiyorsanız yukarıdaki linklere tıklayarak ön kayıt yaptırabilirsiniz.

GTA 6 öncesi! Red Dead Redemption 2'den yeni rekor

Netflix üyeliği her ne kadar son 2 yılda pahalılaşmış olsa da oyuncular için bu abonelik ücretine sunulan bu oyun kütüphanesi gerçekten göz atmaya değer.

Netflix'in oyun kütüphanesinde farklı türlerden 80'in üzerinde oyun yer alıyor. Football Manager 2024 Mobile, Oxenfree, Spiritfarer, Valiant Hearts: Coming Home, Reigns: Three Kingdoms, The Queen's Gambit Chess ve Stranger Things 3: The Game bunlardan yalnızca birkaçı.

Netflix üyeleri bu oyunları ücretsiz şekilde ve hiçbir reklam ya da uygulama içi satın alma olmadan oynayabiliyor. Şimdi bunların arasına GTA Trilogy de eklendi. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğer aboneliğiniz yoksa; olmayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.