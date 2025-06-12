Mobillium CEO'su Cenk Çalışkan: 'Fintech'te Sürdürülebilir Deneyim Şart'

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, finans ve teknoloji dünyasını altıncı kez bir araya getirerek Fişekhane'de kapılarını açtı. Etkinliğin ikinci günü, yapay zeka ve finansal teknolojiler odağında yoğun katılımla gerçekleşti. 2019'dan bu yana düzenlenen IFW, küresel ve yerel uzmanların buluştuğu, bölgenin en prestijli fintech organizasyonlarından biri olmaya devam ediyor.

MOBILLIUM CEO'SU CENK ÇALIŞKAN: "SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜŞTERİ DENEYİMİ EN TEMEL HEDEFİMİZ"

Etkinlikte Haberler.com'a özel konuşan Mobillium CEO'su Cenk Çalışkan, katılımcı profiline dikkat çekerek, "Tüm aktörlerin burada olması harika bir sinerji yaratıyor. Hem paneller hem networking alanında çok güçlü bir enerji var" dedi. Çalışkan, özellikle dijital bankacılık alanında öne çıkan dijital onboarding süreçlerine odaklandıklarını belirtti. Tasarım ve yazılım süreçlerini baştan sona verim ve sürdürülebilirlik esasına göre kurduklarını ifade etti.

Mobillium'un geliştirdiği sistemin en önemli farklarından birinin, değişen regülasyonlara karşı hızlı adapte olabilme yeteneği olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Fintech projelerinde en önemli başlık sürdürülebilirlik. Kurduğumuz sistem modülüyle bu uyumu başarıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN CEPLERİNDE MOBILLIUM İMZASI: "ZAMAN VE SORUNSUZLUK VAAT EDİYORUZ"

Mobillium'un projeleri arasında BTC Türk, Hadi, ActiveBank'ın Nekolay ürünü ve Nefis Yemek Tarifleri gibi çok bilinen uygulamaların yer aldığını söyleyen Çalışkan, "Türkiye mobil ekosisteminde bizim dokunmadığımız cep neredeyse yok" dedi.

Yeni girişimlerin neden kendi ekiplerini kurmak yerine Mobillium ile çalışması gerektiğini de açıklayan Çalışkan, "Biz bir ürün yöneticisinin fikir anından canlıya geçiş anına kadar olan tüm süreci sahipleniyoruz. 11 yıllık tecrübemiz sayesinde, sorunları önceden öngörüp çözüm sunabiliyoruz. Zaman kazandırıyor ve risksiz bir başlangıç sağlıyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.