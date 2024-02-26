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Microsoft, Xbox Series X için tamamen dijital bir versiyon hazırlıyor

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Microsoft, Xbox Series X konsoluna tamamen dijital bir versiyon eklemeye hazırlanıyor. Bu yeni versiyonun standart modele kıyasla daha ucuz olması bekleniyor.

Microsoft, Xbox konsoluna yeni bir versiyon eklemeye hazırlanıyor. Xbox Series X için tamamen dijital yeni bir sürüm geliyor. Blu-ray disk bölmesine yer vermeyecek bu konsolun, standart modele kıyasla daha ucuz olması bekleniyor.

Xbox Series X dijital versiyonu bu yaz mı geliyor?

Microsoft, Xbox Series X konsolunun tamamen dijital yeni versiyonunu bu yılın Haziran ya da Temmuz ayında piyasaya sürebilir. Söylentilere göre bu konsolun en dikkat çekici yanı, standart siyah renk yerine beyaz bir dış tasarıma yer verecek olması.

Geliştirilmesi sırasında "Project Brooklin" olarak adlandırılan tamamen dijital Series X'in, birtakım tasarımsal değişiklik alacağı söyleniyor. Daha önceki sızıntılar silindirik bir yapıda olacağını göstermişti. Yenilenen model, güç kullanımında yüzde 15'lik bir azalma hedefliyor ve düşük güç bekleme modu sunuyor.

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Ayrıca Microsoft'un 2 TB depolama seçeneği ve ön tarafta bir adet USB Type-C bağlantı noktasına da yer vereceği söyleniyor. Depolama tarafında artış yaşanması aslında beklenebilir. Tamamen dijital olacağı için kullanıcıların oyunları arşivlemesi olası görünüyor.

Ancak oyuncular için en ilginç olanı fiyat tarafında yaşanacak. İddialara göre tamamen dijital Series X, 499 dolarlık standart konsola kıyasla daha düşük fiyatla sunulacak. Microsoft'un Blu-ray disk sürücüsü olmadan 50 ila 100 dolar arasında daha ucuza satabileceği düşünülüyor.

Konsolla ilgili önemli detaylar gelmiş olsa da, Microsoft'un herhangi bir açıklama yapmadığını belirtelim. Öte yandan Xbox Başkanı Phil Spencer, Microsoft'un fiziksel içeriği bırakma niyetinde olmadığını söylemişti.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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