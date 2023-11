Microsoft Windows'taki Üç Eski Hizmeti Kullanımdan Kaldırıyor

Microsoft kısa bir süre önce Windows'taki üç eski hizmetin kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. Şirket, böylelikle işletim sisteminin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli stratejik bir yönelime girdi. Microsoft'un düzenli olarak yeni özellikler ve geliştirmeler sunarken aynı zamanda artık vizyonlarıyla uyumlu olmayan eski özellikleri veya hizmetleri aşamalı olarak kaldırması nedeniyle bu hareket pek şaşırtmadı.

Microsoft, Windows'tan Bilgisayar Tarayıcısı, Web İstemcisi (WebDAV) ve Remote Mailslot özelliklerini kaldırıyor

Kullanımdan kaldırılan Windows özelliklerini takip eden çevrimiçi bir belgede belirtildiği üzere, kullanımdan kaldırılan üç hizmet Bilgisayar Tarayıcısı, Web İstemcisi (WebDAV) ve Remote Mailslot.

The following features have been added to Windows' deprecated features Computer Browser Webclient (WebDAV) Remote Mailslotshttps://t.co/zcSMnpYAU8 pic.twitter.com/aqeLI5RAqj — Xeno (@XenoPanther) November 4, 2023

Bu güncelleme Twitter'da @XenoPanther tarafından ortaya çıkarıldı. Bu hizmetlerin her biri belirli bir işleve hizmet ediyor, ancak modası geçmiş durumda ve güvenlik riskleri oluşturuyorlar.

Microsoft açıkladı: İki popüler Windows uygulaması için yolun sonu!

Bilgisayar Tarayıcısı hizmeti, ilişkili sürücüsü ve cihaz konum protokolü ile birlikte güvensiz olarak kabul ediliyor. İlk olarak bu hizmet Windows 10'da Güvenli Mesaj Bloğu sürüm 1'in (SMB1) kaldırılmasıyla varsayılan olarak devre dışı bırakıldı. Bu hamle, işletim sistemi içindeki güvenlik önlemlerini artırmaya yönelik bir adımdı.

HTTP'nin bir uzantısı olan WebDAV API, Windows Vista ile tanıtıldı ancak artık mevcut Windows sürümlerinde varsayılan olarak başlatılmıyor. Bu, daha yeni teknolojiler ortaya çıktıkça kullanımından uzaklaşıldığını gösteriyor.

Son olarak, ilk olarak MS-DOS ile tanıtılan bir işlemler arası iletişim (IPC) protokolü olan Remote Mailslots, ciddi şekilde modası geçmiş ve güvensiz olarak görülüyor. Hatta üst düzey bir Microsoft yöneticisi bu yılın başlarında bu protokolü "iğrenç" olarak tanımlayacak kadar ileri gitmiş ve kullanımdan kaldırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

Windows 11'e tarihi güncelleme: Yapay zeka dönemi başladı!

Bu özellikler kullanımdan kaldırılmak üzere işaretlenmiş olsa da, henüz tamamen kaldırılmadıklarını da belirtelim. Şimdilik Windows'ta bulunmaya devam edecekler, ancak Microsoft bu hizmetlere yeni yatırım yapmayacak veya bunları aktif olarak güncellemeyecek.

Bu eski hizmetlerin eninde sonunda Windows'un gelecekteki bir sürümünde aşamalı olarak kaldırılacağı tahmin ediliyor. Ancak Microsoft şu anda bu geçiş için belirli bir zaman çizelgesi sunmadı.