Microsoft, Windows 11'de Takvim ve Posta uygulamalarını iptal ediyor

Microsoft, Windows'a entegre ettiği eski uygulamaları iptal etmeye devam ediyor. Daha önce Filmler ve Harita uygulamalarını Windows 11'den kaldıran şirket, şimdi de iki uygulamaya daha el atıyor. Buna göre Takvim ve Posta uygulamaları iptal edilecek.

Windows 11 için Posta ve Takvim uygulamaları kaldırılıyor

Microsoft, Posta ve Takvim'in bağımsız uygulama olarak çalışmasını sonlandıracağını açıkladı. 2024'ün sonunda yayınlanacak güncellemeyle birlikte iki uygulamayı Windows 11'den kaldırmayı planladığını duyurdu.

Microsoft'un paylaşımına göre Posta ve Takvim için güncelleme yayınlanmayacak. 31 Aralık tarihinde resmi desteği kesecek yazılım devi, aynı zamanda uygulamaları Microsoft Store'dan da kaldıracak. Şirket kullanıcıları Outlook'a geçmeye çağırıyor.

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Microsoft açık bir uyarıda bulunmadı, ancak önümüzdeki haftalardan itibaren kullanıcılar Posta ve Takvim uygulamalarında bazı mesajlar yer alabilir. Bu uygulamaların resmi desteğinin sonlanacağı ve Outlook'a dönüşeceğine yönelik bazı uyarılar gösterilebilir.

Yazılım devi, 2024 yılında piyasaya sürülen bilgisayarlarda ise Outlook'un önceden yüklenmiş olacağını söyledi. Bu kapsamda Takvim ve Posta'ya yönelik ihtiyaç da ortadan kalkmış olacak.

Microsoft ayrıca önümüzdeki yıla kadar bu iki uygulamanın açık tutulacağını ifade etti. Yani Outlook'a geçmek istemezseniz, Posta ve Takvim'e erişebileceksiniz. Ancak resmi desteğin sağlanmaması, uygulamalarda güvenlik açığı yaratabilir.

Posta ve Takvim yazılımları ilk olarak Windows 8'de sunuldu. Uzun zamandır birçok kullanıcı için basit ve temel seçenekler olarak hizmet veriyordu. Ancak Microsoft, desteği sonlandırarak Windows 11 ile yeni uygulamalara geçmek istiyor.