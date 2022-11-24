Microsoft'un hayalleri suya düşebilir! Activision soruşturmasında yeni gelişme

Microsoft'un Activision Blizzard satın alma sürecinde Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından soruşturma başlatılmıştı. FTC'ye yakın kaynaklara göre Microsoft, antitröst davası ile karşı karşıya kalacak.

Microsoft, antitröst davası ile karşı karşıya

Microsoft, Call of Duty ve Candy Crush'ın yapımcısı olan video oyunu devi Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almak istiyor. FTC'nin dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin gücünü dizginlemek için Başkan Lina Khan yönetimindeki şimdiye kadarki en büyük hamlesi olacağı belirtiliyor.

FTC'de görev alan dört komisyon üyesi, henüz şikayet ile ilgili bir adım atmadı. Soruşturma hakkında bilgisi olan kişiler, soruşturmadaki Microsoft CEO'su Satya Nadella ve Activision başkanı Bobby Kotick'in ifadeleri de dahil olmak üzere ağır yüklerin çoğunun tamamlandığını söyledi.

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FTC'nin endişelerinin merkezinde, Activision'ı satın almanın Microsoft'a video oyun pazarında haksız bir destek sağlayıp sağlamadığı yer alıyor. Sony, anlaşmanın birincil rakibi olarak ortaya çıktı ve FTC'ye ve diğer ülkelerdeki düzenleyicilere, Microsoft'un Call of Duty gibi hit oyunları kendi platformlarına özel yapması durumunda Sony'nin önemli ölçüde dezavantajlı olacağını söyledi.

Sony, anlaşmanın yalnızca rekabet etme kabiliyetine zarar vermeyeceğini, aynı zamanda tüketicilere oyun için daha az seçenek ve geliştiricilere nerede yayınlanacakları konusunda daha az seçenek bırakacağının altını çizdi. Konu hakkında açıklama yapan şirket yetkilileri,"Microsoft, rekabeti kendi lehine yönlendirmek için yeri doldurulamaz içeriği yüksek fiyat ile satın alarak rekabeti öldüren bir şirket." ifadelerine yer verdi.

Microsoft, defalarca Call of Duty'i Sony'nin PlayStation'ında tutma sözü verdiğini ve dahası, oyunun Sony'nin söylediği gibi olmazsa olmaz olmadığını belirtti. Ek olarak Microsoft, oyunun şu anda herhangi bir abonelik hizmetinde bulunmadığını ve gelecekte Xbox hizmetine eklenmesinin Sony'ye zarar vermeyeceğini yineliyor.

Microsoft, Call of Duty'i Sony'nin Playstation konsolunda sunmaya devam etme sözü verdi ve yakın zamanda Sony'ye önümüzdeki 10 yıl boyunca oyuna erişim izni vermek için bir teklifte bulundu. Teklif ilk olarak New York Times tarafından bildirildi. Sony'nin teklife nasıl yanıt verdiği bilinmiyor.