Microsoft Nintendo ile anlaştı! 10 yıl daha Call of Duty gelecek

Günümüzde oyun dünyasının en önemli anlaşmalarından biri olarak görülen Microsoft-Activision Blizzard anlaşmasında sıcak gündem devam ediyor. Avrupa Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu'nun başlattığı soruşturmalar devam ederken, piyasada haksız rekabet ve tekelleşme endişeleri bulunuyor. Bugün ise zamanlamasıyla kritik olan yeni bir anlaşma duyuruldu. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Microsoft, Nintendo ile 10 yıllık Call of Duty anlaşması imzalıyor!

Microsoft'un 68,7 milyar dolar ödeyerek satın almaya hazırlandığı Activision Blizzard, Call of Duty, Warcraft, Overwatch gibi önemli oyunlara sahip. Bu nedenle bu firmanın Microsoft'un eline geçmesi piyasadaki pek çok şirketi endişelendiriyor. Microsoft tarafı ise bu endişeyi giderip satın almayı tamamlamak adına bugün çok önemli bir imza atıyor.

Öyle ki Call of Duty ve diğer Xbox oyunları Nintendo'ya aynı gün ve eşit içerik ile 10 yıl boyunca gelmeye devam edecek. Aralık ayında duyurulan anlaşma ilk olarak Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'dan geldi. Aynı sözü PlayStation tarafına da veren Spencer, bugün yapılacak olan Avrupa Komisyonu toplantısından hemen önce resmi imzaları atarak eline büyük bir koz aldı.

Anlaşmayı bir tweet ile duyuran Microsoft başkanı Brad Smith, tweetin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Xbox oyunlarını Nintendo oyuncularına getirmek için 10 yıllık bağlayıcı bir sözleşme imzaladık. Bu, Xbox oyunlarını ve Call of Duty gibi Activision oyunlarını daha fazla platformda daha fazla oyuncuya ulaştırma taahhüdümüzün sadece bir parçası."

PlayStation tarafı için Call of Duty büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Sony, Activision Blizzard şirketinin Microsoft bünyesine geçmesini istemiyor. Genel olarak duyulan endişe, Microsoft'un Call of Duty'i özel oyun olarak sadece Xbox ve PC tarafında sunması. Fakat anlaşma tamamlanırsa, Call of Duty en az 10 yıl daha PlayStation tarafına çıkış yapacak.

Avrupa Komisyonu'nun kararını nisan ayında vermesi bekleniyor. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft Nintendo anlaşması ile satın alım tamamlanabilir mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.