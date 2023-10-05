Meta'nın sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerinde çalışan Reality Labs şirketinde operasyonel değişikliklere gittiği ve yüzlerce kişinin işten çıkarıldığı bildirildi.

Meta'nın sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerinde çalışan Reality Labs şirketinde operasyonel değişikliklere gittiği söyleniyor. Buna göre Facebook Agile Silicon Team (FAST) olarak bilinen silikon çip üreten birimden, yüzlerce kişinin işten çıkarıldığı bildirildi.

Meta, Reality Labs için işten çıkarmalara başlıyor

Meta, AR/VR dünyasına yönelik yazılım ve donanım çalışmalarını Reality Labs üzerinden yürütüyor. Bu firmanın alt bölümü olan FAST'ın, 600 çalışana işten çıkarma dilekçesi gönderdiği bildirildi. FAST ise Quest cihazları için çip üretiminden sorumlu.

Şirket halihazırda Quest serisi gibi sanal gerçeklik gözlüklerine çip tedarik etmek için Qualcomm gibi firmalarla iş birliği yapıyor. Ancak Meta'nın çip çalışmalarının yeniden yapılandırdığı belirtildi. Buna göre, şirket içinde birbiriyle rekabet eden özel işlemciler bulunuyor.

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İşten çıkarmalar, Meta'nın metaverse girişimlerine de darbe vurdu. Etkilenebilecek projelerin başında Mark Zuckerberg'in favorisi olan AR teknolojisi yer alıyor. Bu tür yeni nesil cihazlardaki ilerleme, FAST ekibindeki işten çıkarmalardan dolayı yavaşlayabilir.

600 kişilik işten çıkarma turu, Zuckerberg'in daha önceki söylemlerini takip ediyor. Meta'nın bir süre önce 10 bin kişi ile yollarını ayırmak istediği belirtilmiş ve bunu yıl içerisinde yapacağı aktarılmıştı. Ayrıca çip odaklı yapay zeka birimlerinde çalışan bazı yöneticilerin işi bıraktığı iddia edildi.

FAST ekibindeki iş kayıpları, Meta'nın metaverse hedeflerine yönelik temel teknolojileri yavaşlatacak gibi görünüyor. Ancak şirketten henüz resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

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