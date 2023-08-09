Meta, Messenger uygulamasında SMS desteğini sonlandırıyor

Meta, Messenger uygulamasında SMS mesajlarına yönelik destek sonlandıracağını duyurdu. Bu değişiklik, Messenger'ı varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak kullanan kullanıcıları etkileyecek.

Meta, Messenger uygulamasında birtakım önemli değişikliklere gittiğini duyurdu. Buna göre Eylül ayından itibaren Messenger uygulamasında SMS mesajlarına yönelik destek sonlandırılacak. Bu, varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak Messenger'ı tercih eden milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek.

Facebook Messenger, Android için SMS desteğini bırakıyor

Meta'dan gelen yeni bir duyuru sonrasında Messenger'ın SMS özelliğinin iptal edileceği açıklandı. 28 Eylül 2023 tarihinden itibaren Messenger uygulamasında SMS mesajlarını görmek mümkün olmayacak.

Messenger, 2016 yılında Android cihazlarda varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak hizmet vermeye başladı. Kullanıcıların, Messenger'dan gelmeyen metinler de dahil olmak üzere tüm mesajlaşmalarını uygulamada görüntülemelerine olanak tanıdı. Ancak Facebook, rotayı tersine çevirerek bu işlevi kaldırdı.

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Konuyla ilgili paylaşılan açıklamada Facebook, Android kullanıcılarının mesaj gönderip alabilmeleri için varsayılan mesajlaşma uygulamasını değiştirmelerini tavsiye etti. 28 Eylül'den sonra bu işlem otomatik olarak yapılacak.

Android cihazınızda varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak Messenger'ı kullanıyorsanız, farklı bir uygulamaya geçmenizi tavsiye ediyoruz. Üçüncü taraf uygulamalar da kullanabilirsiniz, ancak Google'ın kendi Mesajlar uygulamasının otomatik olarak varsayılan hale geleceğini belirtelim.

Facebook'tan özelliğin kaldırılmasıyla ilgili detaylar belirsiz, ancak bu hamle birkaç faktöre bağlanıyor. İlk olarak Messenger, RCS gibi modern mesajlaşma standartlarını desteklemiyor. Bu da Meta'nın bu alanda daha fazla çalışmak istemediğini gösteriyor. Google Mesajlar'ın RCS desteğine sahip olduğunu belirtelim.

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