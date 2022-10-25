M2 Pro ve M2 Max MacBook Pro için sevindiren gelişme

Sızdırılan bilgilere göre Apple, yakında tanıtacağı tahmin edilen M2 Pro ve M2 Max MacBook Pro modellerinde yüksek hızlı RAM kullanacak.

Ekim ayında tanıtılacağı iddia edilen M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro modelleri, henüz ortaya çıkmadı. MacRumors tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple'ın üzerinde çalıştığı M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro modelleri ultra hızlı RAM ile karşımıza çıkacak.

ARM tabanlı Mac ailesi ile yeni bir dönem başlatan Apple, hem güç tüketimi hem de performans konusunda rakiplerini geride bırakmayı başardı. M serisi işlemciler ile yüksek verimli cihazlar üreten şirket, kullanıcılara daha yüksek performanslı ürün sunmak için kolları sıvadı.

M2 Pro ve M2 Max MacBook Pro, yüksek hızlı RAM ile gelecek

Mevcut 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri 200 Gpbs bellek bant genişliği sağlayan M1 Pro ve 400 Gbps'ye ulaşan M1 Max yongası ile donatıldı. Bu işlemcilere Samsung tarafından üretilen yüksek hızlı LPDDR5 RAM eşlik ediyor.

Bir sonraki MacBook Pro modellerinin M1 Pro ve M1 Max versiyonlarına göre yüzde 33'e kadar daha fazla bellek bant genişliğine ulaşacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Samsung tarafından üretilen LPDDR5X RAM kullanılacağı belirtilen cihazlar, M2 Pro için 300 Gbps ve M2 Max için 600 Gbps'ye kadar bellek bant genişliği sunabilecek.

Apple, Macbook modelleri için yeni üretim yeri arıyor!

Apple, yeni MacBook Pro serisinde kullanıcılara yüzde 20'ye kadar daha az güç tüketimi sunacak. Bununla birlikte, bir sonraki MacBook Pro'larda M2 Pro ve M2 Max yongalarının ötesinde birkaç değişiklik daha olmasını bekleniyor.

Yeni modellerin Kasım 2022'de tanıtılacağı tahmin ediliyor. Apple'ın 2019'da 16 inç MacBook Pro modelini, 2020'de ise M1 işlemcili Mac ailesini tanıttığını hatırlatmakta fayda var.

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