LG, yeni marka kimliğini tanıtmak için küresel kampanya başlattı

LG Electronics, yeni marka kimliğini ve değerlerini paylaşmak amacıyla 'Life's Good-Hayat Güzeldir' adlı küresel kampanyayı başlattı. Kampanya, dünyanın farklı bölgelerinde dijital reklamlar ve sosyal medya etkileşimleriyle gerçekleştirilecek.

LG Electronics (LG), daha dinamik ve genç marka kimliğini tanıtmak için çeşitli "markayı yeniden keşfetme" faaliyetleri yürüterek yeni "Life's Good-Hayat Güzeldir" küresel kampanyasını başlattı.

Şirket açıklamasına göre, LG, 22 Ağustos'tan itibaren, Dubai, Londra, New York, Vietnam ve Seul gibi dünyanın en ikonik yerlerinden bazılarında dijital dış mekan (OOH) reklamlarıyla "Life's Good-Hayat Güzeldir" küresel kampanyasını devreye aldı. Her görüntü ve video, LG'nin yenilenen görsel temalarını sergilemek için hazırlandı.

Şirket, küresel kampanyasıyla müşterilerine "Hayat Güzeldir" mesajını aktarmayı, onları hayata iyimser gözlerle bakmaya yönlendirmeyi amaçlıyor. Salgın sonrası değişiklikler nedeniyle dünya çapında artan belirsizlik ve istikrarsızlık karşısında kampanya, tüketicilerin moralini yükseltmeyi ve karşılıklı desteği teşvik ederek olumlu bir etki yaymayı hedefliyor.

Yeni kampanya, güncellenen marka ve görsel kimliğini tanıtmanın yanı sıra şirketin felsefesini ve değerlerini paylaşmayı amaçlıyor. Hayatın güzelliğinin gerçek anlamını somutlaştırmaya kendini adayan LG, bu mesajı dinamik ve genç bir tavırla iletmek için yeni marka ve görsel kimliğini nisan ayında yeniledi.

LG'nin kampanyası dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'da, Vietnam'daki Landmark 81 gökdeleninde, şirketin New York Times Meydanı ve Londra Piccadilly Circus'taki dijital reklam panolarında, Peru Ovalo Gutierrez'deki LED dış mekan ekranında, KP Tower'da, Hindistan ve Güney Kore'deki seçkin mekanlarda görülebiliyor. Kampanya aynı zamanda, LG'nin "Hayat Güzeldir" sloganını taşıyan Londra'nın sevilen kırmızı çift katlı otobüslerini de kapsıyor.

Reklam videolarında "Geleceğin Yüzü" olarak konumlandırılan "L" ve "G" harflerinin oluşturduğu gülen yüz dikkati çekiyor. Video aynı zamanda şirketin temel renk paletine en son eklenen "Aktif LG Kırmızısı"nın gençlik coşkusunu da yansıtıyor.

Ayrıca LG, resmi sosyal medya kanalları aracılığıyla marka bilinirliğini teşvik ederek genç müşterilerle dijital etkileşimini genişletiyor. Şirket, 25 Ağustos'tan itibaren Instagram ve TikTok gibi büyük sosyal medya platformları için özel olarak hazırlanan "LG Parmak Kalp Filtresi" ve "Hayatın Güzel Çıkartma Paketi" gibi özellikleri tanıtacak.

Tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan bu yaratıcı öğeler, şirketin tüketicileri markaya yeni ve heyecan verici yollarla bağlayacak küresel bir katılım kampanyası başlatmaya yönelik daha geniş planının bir parçası.

"Tüketicilerimizle iletişimimizi geliştirmeyi hedefliyoruz"

LG, hayatın güzelliği ve temel marka değerlerinin anlamını müşterilere daha özgün bir şekilde aktarmak için LG'nin küresel sosyal medya kanalları aracılığıyla çeşitli sosyal medya önderleriyle iş birliği içerikleri yayınlamayı planlıyor.

Şirket, kampanya için aralarında kendine ve geleceğe güvenle kendi yolunu çizen Nijeryalı-Koreli moda modeli Park Jennie, Avustralyalı milli yüzücü ve şarkıcı-söz yazarı Cody Simpson ve şarkıcı ve Hollywood aktörü Will Smith'in kızı Willow Smith'in de bulunduğu tamamı "cesur iyimserler" ruhunu temsil eden bir grup "sosyal medya önderiyle" ortaklık kurdu. Bu ortaklıklar aracılığıyla LG, dünyanın her yerindeki müşteriler arasında ilham ve umudu teşvik ederek "Hayat Güzeldir" mesajını güçlendirmeyi hedefliyor.

Temmuz ayında LG, müşterilerin çeşitli deneyimlerini birleştirip genişletebilecek bir "akıllı yaşam çözümü şirketine" dönüşme vizyonunu açıkladı ve ana stratejilerinden biri olarak çeşitli müşteri temas noktalarında "LG Markasını Yeniden Keşfetme" faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Küresel Pazarlama Merkezi Başkanı Lee Jeong-seok, "LG, müşterilerin değişen ihtiyaçlarının farkına varan bir firma. Zamanla gelişen yenilikçi müşteri deneyimlerini aktif olarak iletişime dönüştürmeye de kararlı. Temel değerimizi ve 'Hayat Güzeldir' mesajını içtenlikle paylaşarak tüketicilerimizle iletişimimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. İyimserlik dolu bu mesaj dünya çapındaki müşterilere çeşitli temas noktalarında iletilecek." ifadesini kullandı.