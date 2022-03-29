KTÜ'lü Prof. Dr. Sarı "Dünyanın En İyi 1000 Bilim İnsanı" listesinde yer aldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sarı, mühendislik ve teknoloji alanında "Dünyanın En İyi 1000 Bilim İnsanı" listesinde Türkiye'de 1'inci, dünyada ise 98'inci sırada yer aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "research.com"un akademisyenler ve araştırmacılar için uluslararası ve öncü bir akademik online platform olduğu belirtildi.

Platformun, politika yapıcılara, araştırmacılara, karar vericilere ve girişimcilere, farklı bilim alanlarında dünyanın nereye gittiğine ve araştırmaların hangi konularda yoğunlaştığına dair alanın önde gelen akademisyenlerinin çalışmalarıyla ilham vermeyi hedeflediği vurgulandı.

"research.com" tarafından her yıl bilimsel çalışma sayısı, bilimsel çalışmalara yapılan atıf sayısı, h indeksi, disipline özgü araştırmalara verilen katkı, alınan ödüller ve benzeri akademik veriler referans alınarak, "Dünyanın En İyi 1000 Bilim İnsanı" listesi hazırlandığına işaret edilen açıklamada, bu listede Türkiye'den 36 bilim insanının yer aldığının altı çizildi.

Açıklamada, yapılan sıralamaya göre, Prof. Dr. Ahmet Sarı'nın, mühendislik ve teknoloji alanında "Dünyanın En İyi 1000 Bilim İnsanı" sıralamasında Türkiye'de 1'inci, dünyada ise 98'inci sırada yer aldığı kaydedildi.

Öte yandan, KTÜ'nün de aynı platform tarafından hazırlanan "mühendislik ve teknoloji üniversiteleri" listesinde, Türkiye sıralamasında 2'nci, dünya sıralamasında 376'ncı olduğu aktarıldı.