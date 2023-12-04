Kolektif House Ankara'da Beştepe lokasyonunu açtı

Yeni nesil esnek çalışma alanlarıyla sektöre öncülük eden Kolektif House, Ankara'daki ikinci lokasyonunu hayata geçirdi. Cumhuriyetin 100. yılında Ankara açılımını başlatan Kolektif House, 1071 Ankara'nın ardından şimdi de Beştepe lokasyonunu hizmete açtı.

Kolektif House Ankara'daki ikinci lokasyonunu hayata geçirdi!

Her ihtiyaca yönelik geliştirdiği inovatif çalışma alanı çözümleriyle iş hayatına yön veren sektörün lider markası Kolektif House, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara yatırımlarında hız kesmiyor. Başkentteki ilk lokasyonu 1071 Ankara'yı kısa süre önce hayata geçiren Kolektif House, şimdi de Beştepe lokasyonunu faaliyete açtı.

Kolektif House Beştepe, 1.423 metrekare kapalı alanı ve 450 metrekare açık alanıyla Ankara iş dünyasının en önemli lokasyonlarından birinde konumlanıyor. Mimari olarak Kolektif House'un enerjik ve dinamik ruhunu yansıtan Beştepe lokasyonu; sanat eserleri, iç mekan peyzaj kullanımı, açık hava çalışma alanları, telefon kabinleri ve odaklanma kabinleriyle çalışma ortamı çeşitliliği ve kalitesini üst seviyeye taşıyor.

Kolektif House'tan Ankara adımı: Kapılarını açtı!

Kolektif House Beştepe'de başlangıçta ortak çalışma alanı kullanımı sağlayan Gezgin üyelik ve Hazır Ofis çözümleri sunulacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, şunları söyledi:

"Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Kolektif House olarak bizler de Cumhuriyet idealinden aldığımız ilhamla kolektif bilincin önemini, kendimizi sürekli yenilemeyi, hedeflerimiz doğrultusunda yılmadan çalışmayı sürdürüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin asırlık çınar olduğu yılda Ankara açılımımızı yapmaktan ve 1071 Ankara'nın ardından başkentimizdeki ikinci lokasyonumuz olan Kolektif House Beştepe'yi hizmete açmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. İşimizde dünya standartlarının üzerine çıkma arzusunu temel değerlerimiz olarak benimseyerek, geliştirdiğimiz yeni nesil esnek çalışma alanları ile sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz

Son 5 yılda her yıl yaklaşık 2 kat büyüdük. Bugün geldiğimiz noktada açık ara pazar lideriyiz. Geçtiğimiz aylarda Moda, A+Live Ataşehir, Ferko Signature, 1071 Ankara ve şimdi de Beştepe gibi merkezi lokasyonlarımızı kullanıcılarımızın hizmetine açtık. Kısa süre sonra ise Anatolium Kartal, Now Bomonti'nin yanı sıra Ankara'da bir lokasyonumuz daha kapılarını açacak.

Açacağımız yeni lokasyonlarla pazar payımızı kısa sürede yüzde 30'a taşımayı hedefliyoruz. Farklı büyükşehirler için pazar araştırmamız sürüyor. 2024'te franchise modeli ile de talep toparlamaya başlayıp Türkiye'de yaygınlaşmayı hızlandıracağız. Orta vadede ise yeni hizmetlerle kullanıcılarımıza daha fazla değer üretmenin yanı sıra yurt dışında büyümeyi planlıyoruz."