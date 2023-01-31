Kolektif House, 2023 hedeflerini açıkladı!

Kolektif House, 2022 yılında da lokasyon ağını genişletmeye devam etti. Geçen yıl kolektifmini Bebek, kolektifmini on-the-beach OM Paparazzi ve Süzer Plaza başta olmak üzere açtığı yeni lokasyonlarla lokasyon sayısını 20'ye taşıyarak sektör liderliğini sürdüren Kolektif House, 2023 yılında bu sayıyı 29'a ulaştırmayı hedefliyor.

Yarattığımız ekosistemin büyüklüğü 30 bini aştı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, "2015 yılında sadece bir mekan değil, bir komünite yaratarak daha güçlü bir şekilde büyüyebileceğimiz bir yaşam alanı oluşturmak için 'Sev, yarat, paylaş' mottosuyla yola çıktık.

Bugün geldiğimiz noktada startup'lardan kurumsal şirketlere kadar 3 bin 500'ün üzerinde firmayı Kolektif House çatısı altında ağırlıyoruz. Bugün üyelerimizle birlikte yarattığımız ekosistemin büyüklüğü 30 bini aştı.

Kolektif House olarak farklı disiplinlerden çalışanların bir arada olabildiği, birbiriyle fikir alışverişinde bulunabildiği, birlikte öğrendiği, günlük etkileşimler ve etkinliklerimizde network ağlarını genişleterek yeni iş birliklerinin kapılarını araladıkları, kısacası 'özgürce yarattıkları' bir çalışma ortamı sunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

"Teknolojik bir platform olma yönünde ilerliyoruz"

Araştırma şirketi CBRE'nin açıkladığı 'Türkiye'de Hazır Ofis Sektörü' raporuna göre kiralanabilir alan büyüklüğü açısından sektörde lider konumda olduklarını ifade eden Ahmet Onur, mevcutta hizmet verdikleri 20 lokasyonla Türkiye'deki hazır ofislerin yaklaşık yüzde 20'sine sahip olduklarını söyledi.

Yeni açılacak lokasyonlarla birlikte yakın zamanda pazar paylarını yüzde 30'a taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Ahmet Onur, sözlerine şöyle devam etti: "Esnek çalışma iş hayatının merkezine yerleşirken, bizler de farklı ölçek ve sektörden markalara, stratejik yaklaşımlarla hibrit çalışma alanı çözümleri sunuyoruz. Son 5 yılda her yıl yaklaşık 2 kat büyüdük.

2022'de hizmetlerimizi uçtan uca dijitalleştirme yönündeki teknoloji yatırımlarımız kapsamında, bir teknoloji firmasını bünyemize kattık. Artık teknolojimizi kendimiz geliştiriyor ve üretiyoruz. Bu kapsamda dünyada bir ilke imza atarak 'İstediğin kadar çalış, çalıştığın kadar öde' mottosuyla ilkini Bebek'te hayata geçirdiğimiz kolektifmini'de geleceğin çalışma deneyimini, geliştirdiğimiz teknolojik altyapı ile tasarladık. Yeni nesil otonom çalışma alanı kolektifmini, ofis deneyimini A'dan Z'ye dijitalleştiriyor.

Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını mobil uygulamamız üzerinden yönetebildiği kolektifmini yoğun ilgi görüyor. Bugün gelinen noktada 12 binin üzerinde indirme ve 4 bin 500'ün üzerinde kullanıcıya ulaştık. Kısa süre önce bireysel kullanıcıların yanı sıra şirketlere de açtığımız kolektifmini ile çalışmanın geleceğini tasarlama ve teknolojik bir platform olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz.

Buna ek olarak lokasyon sayılarımızı da artırmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda başta Ankara olmak üzere İstanbul dışında illerde yaygınlaşmanın yanında yurt dışında da farklı pazarları araştırıyoruz."