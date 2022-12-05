Kırılmış eski Android telefonu toparlayabildik mi? Lenovo P2 tamirde!

2017 yılında tanıtılan Lenovo P2 modeli 5. yılını doldurdu. Bozulan Lenovo P2 modelini Teknoway'de toparlayabildik mi?

Lenovo P2 tamirde!

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Lenovo P2 özellikleri

Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisinden gücünü alan Lenovo P2, ülkemizde 4 GB RAM ile satışa sunuluyor.32 GB dahili depolama ve microSD kart desteğine sahip olan ürün, grafik gücünü ise Adreno 506 grafik biriminden alıyor. Full HD ekran ile beraber 2 GHz hızında çalışan Snapdragon 625 işlemci, yeterli bir deneyim sunacaktır.

13 Megapiksellik ana kamera, 5 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera ve 5100 mAh kapasiteli batarya gibi detaylara sahip olan Lenovo P2, 24 watt hızlı şarj sunan adaptörle satışa sunulacak.

Şık bir tasarıma sahip olan Lenovo P2, 8.3 mm kalınlığa ve 177 gram ağırlığa sahip. Telefonun sunduğu 5100 mAh kapasiteli batarya, ağırlık ve kalınlık ölçülerin fazlasıyla telafi ediyor. Lenovo P2'nin sağ tarafında ses kontrol butonları ve güç düğmesi yer alıyor. Sol kısımda ise SIM kart ve MicroSD kart slotunu yer aldığı kızaklı alan ve hemen altında ise güç tasarruf modu özelliğini aktif hale getiren anahtarı görüyoruz. 5.5 inç boyutlu ekranın altında parmak izi işlevi de sunan fiziksel buton ve ekranın üstünde ise 5 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera konumlandırılmış.

Telefonun alt kısmında MicroUSB portu, hoparlör ızgarası ve mikrofon, üst kısmında ise kulaklık girişi ve diğer mikrofon yer alıyor. Lenovo P2'nin arka tarafında ise 13 Megapiksel çözünürlüklü kamera, çift ton LED flaş ve NFC bölge simgesi yer almakta.

Lenovo P2 teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 625

GPU: Adreno 506

RAM: 4 GB

Hafıza: 32 GB + MicroSD

Ekran: 5.5 inç Super AMOLED

Çözünürlük: 1920 x 1080 – 401 ppi

İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Arka kamera: 13 MP f/2.0 — 4K video

Ön kamera: 5 MP f/2.2 – 1080p video

Bağlantı: 802.11 AC, MicroUSB

Batarya: 5100 mAh

Boyutlar: 153 x 76 x 8.3 mm

Ağırlık: 177 gram