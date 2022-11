Kendi krallığınızı kurun! Game of Thrones NFT'leri geliyor

Ünlü yazar George R. R. Martin'in 'A Sıng of Ice and Fire' adlı epik fantezi roman serisinden uyarlanan Game of Thrones dizisi, şüphesiz dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Yapım, 8 yıllık yayın hayatı boyunca büyük bir başarı yakaladı. Şimdi ise dikkat çekecek gelişme meydana geldi. Warner Bros. Discovery ve Hbo, Game of Thrones NFT'leri çıkarmak için önemli bir adım attı.

Game of Thrones hayranları kendi krallıklarını oluşturacak

İlk olarak 2011 yılında HBO'da yayınlanan Game of Thrones, 8 yıl boyunca oldukça geniş bir kitleye ulaştı. Son sezonlarıyla bazı eleştirilerle karşı karşıya kalsa da dizi, dünya çağında önemli bir başarıya sahip oldu. Şimdi de Game of Thrones hayranlarını sevindirecek farklı bir gelişme yaşandı.

Çıkan haberlere göre Warner Bros. Discovery ve HBO, Game of Thrones NFT'leri çıkarmak için popüler NFT platformu Nifty ile ortaklığa adım attı. Merak uyandıran NFT'lerin ne zaman çıkacağıyla ilgili herhangi bir kesin açıklama yok. Ancak söylentilere göre 2022'nin sonunda piyasada yer alacak.

'Game of Thrones: Build Your Realm' adı verilen bu NFT'ler sayesinde hayranlar, avataraları toplayarak kendi krallıklarını oluşturacak. Bunun yanı sıra birçok ürünle birlikte avatarlarına güç katmaları mümkün olacak. Tüm program boyunca Warner Bros. Discovery, farklı temalara sahip olan paketlerin çıkacağını da söyledi.

Tüm bunlarla birlikte şirket, proje için üç boyutlu modelleme şirketi olan Daz 3D ile birlikte çalışacak. Açıklamalara göre diğer NFT'ler, dizinin akılda kalan karakterleri ve yerleri gibi özel anlardan oluşacak. Bunun dışında hayranlar içi özel etkinlikler de gerçekleşecek. NFT'lerin nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacağı hakkındaysa herhangi bir bilgi yok.

Warner Bros.'tan Josh Hackbarth konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Her zaman olduğu gibi hedefimiz, hayranların sevdiği karakterlerle ve hikayelerle etkileşim kurmasının yeni yollarını aratmak. Game of Thrones hayran kitlesini ve evrenini, hayranların daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlayacak ve Westeros dünyasının içine dalmalarını sağlayacak bu dijital varlık programıyla genişletmekten heyecan duyuyoruz."

