İstanbul ve Çevre İllerinde 3.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

20 Mart 2024 tarihinde yerel saat ile 09: 21: 01'de İstanbul ve çevre illerini etkileyen bir deprem meydana geldi. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ön değerlendirmelere göre, bu depremin büyüklüğü Ml ölçeğinde 3.5 olarak kaydedildi.

Yalova deprem ile güne uyandı!

Depremin merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova'ya 2.42 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Depremin koordinatları ise 40.67556 kuzey enlemi ve 29.24111 doğu boylamı olarak ölçüldü.

Depremin derinliğinin yeryüzüne yaklaşık 9.71 kilometre mesafede olduğu tespit edildi. Bu da depremin yüzeyden nispeten düşük bir derinlikte meydana geldiğini ve bu nedenle İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilmiş olabileceğini gösteriyor. Zira 3.5 büyüklüğündeki depremler genellikle hafif olarak sınıflandırılıyor ve ciddi hasara yol açmıyor.

Konuyla ilgili AFAD Deprem X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde: