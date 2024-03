IMDb En İyi 99 Dizi Listesi

Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. Özellikle bir arkadaşınızla birlikte izlemek, geçirilen zamanı daha da özel kılıyor. En iyi diziyi bulmak için internet üzerinde "IMDb En İyi Diziler Listesi" araması yapılıyor. Biz de bu içeriğimizde IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz.

Dünyanın en iyi 99 dizisi (IMDb)

IMDb tarafından paylaşılan listeye baktığımızda birinci sırada Breaking Bad olduğunu görüyoruz. 10 üzerinden 9.5 puan alan dizi, akciğer kanseri olduğunu öğrenen kimya öğretmeni Walter White'ın uyuşturucu imparatorluğunu kurma sürecini anlatıyor.

İkinci sırada ise Sapne Vs Everyone dizisini görüyoruz. 9.5/10 puan alan yapımı Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian, Avatar: The Last Airbender, The Wire ve Scam 1992: The Harshad Mehta Story takip ediyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

IMDb tarafından yapılan puanlamaya göre dünyanın en iyi 99 dizisi şu şekilde sıralandı;

SıraDiziPuan 1Breaking Bad9.52Sapne Vs Everyone9.53Chernobyl9.34Band of Brothers9.45Bluey9.46The Mandalorian9.37Avatar: The Last Airbender9.38The Wire9.39Scam 1992: The Harshad Mehta Story9.310Our Planet9.311The Americans9.212Shögun9.213Dexter9.214The Leftovers9.215Game of Thrones9.216The Sopranos9.217Better Call Saul9.218Barry9.219Fleabag9.220Mindhunter9.221Shingeki no Kyojin9.122Rick and Morty9.123Sherlock9.124The Twilight Zone9.125Hagane no renkinjutsushi9.126The Last Dance9.127Dark9.128Eung-dab-ha-ra 19889.129Leyla ile Mecnun9.130TVF Pitchers9.131Gullak9.132The Office (US)933One Piece: Wan pisu934Firefly935Arcane: League of Legends936Batman: The Animated Series937Hunter x Hunter938Taskmaster939Clarkson's Farm940Bleach: Sennen Kessen-hen941Only Fools and Horses….942Gibi943Sahsiyet944Kota Factory945The Beatles: Get Back946The Good Place8.947Black Mirror8.948Steins;Gate8.949The Good Doctor8.950Sherlock Holmes8.951Yeh Meri Family952The Marvelous Mrs. Maisel8.953The Crown8.954Ramayan955True Detective8.956Fargo8.957Friends8.958Seinfeld8.959The West Wing8.960Death Note: Desu nöto8.961Gravity Falls8.962Last Week Tonight with John Oliver8.963Kauböi bibappu: Cowboy Bebop8.964Panchayat8.965Nathan for You8.966Dekalog8.967Senke nad Balkanom8.968Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi8.969Rocket Boys8.970Africa8.971Mahabharat8.972Sarabhai V/S Sarabhai8.973Curb Your Enthusiasm8.874Succession8.875Peaky Blinders8.876Ted Lasso8.877It's Always Sunny in Philadelphia8.878Blue Eye Samurai8.879Twin Peaks8.880Narcos8.881BoJack Horseman8.882Vinland Saga8.883Dragon Ball Z8.884Pride and Prejudice8.885Freaks and Geeks8.886Hwan Hon8.887When They See Us8.888Steins;Gate8.889Over the Garden Wall8.890Fawlty Towers8.891Dragon Ball Z: Doragon boru zetto8.892I, Claudius8.893Das Boot8.894Mont'y Python's Flynig Circus8.895Chappele's Show8.896Blackadder Goes Forth8.897Yellowstone8.798House .M.D.8.799The Boys8.7

