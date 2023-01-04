HITMAN serisinin ismi değişiyor!

Çok sevilen gizlilik oyunu HITMAN 3, 26 Ocak tarihinden itibaren isim değişikliğine gidiyor. Yeni isimle beraber ilk iki oyun da eklenecek.

2017 yılında çıkışını gerçekleştiren HITMAN 1, farklı bir yapıya büründü ve bölümleri ayrı ayrı yayınlandı. Bununla birlikte oyun dünyasında eleştiri yağmuruna tutulan yapımcı IO Interactive serinin sonraki oyunlarında bu sistemi değiştirdi. Şimdi ise şirket, HITMAN üçlemesinin bir arada olmasına olanak sağlayan bir isim değişikliğine gidiyor. İşte HITMAN 3 oyununun yeni ismi…

HITMAN 3 isim değişikliğine gidiyor!

IO Interactive, bugün sabah saatlerinde paylaştığı blog yazısıyla HITMAN 3'ün yeni ismini açıkladı. 26 Ocak 2023 tarihinden itibaren seri, HITMAN World of Assasination olarak adlandırılacak. Ayrıca tüm platformlardaki HITMAN 3 sahiplerine ücretsiz şekilde sunulacak. Şirket, yaptığı açıklamada yeni isimle beraber üçlemenin ilk iki oyununun da yeni versiyona ücretsiz şekilde ekleneceğini duyurdu.

Bu tarihten sonra, HITMAN World of Assasination, seriyi oynayabilmek için tek seçenek olacak. IO Interactive, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Yeni oyuncular için satın alma deneyimini büyük ölçüde basitleştiriyoruz. HITMAN World of Assassination, oynamaya başlamak için mevcut tek seçenek olacak. Temelde bu değişiklikler, tüm yeni oyuncuların ve mevcut HITMAN 3 sahiplerinin aynı içeriğe sahip olacağı anlamına gelecek."

Bu, HITMAN üçlemesindeki toplam 21 ayrı görevin tamamının yeni isimli versiyonda yer alacağı anlamına geliyor. Ancak HITMAN 2 ve 3'deki ek paket içeriklerine erişebilmek için HITMAN World of Assasination Deluxe Pack'i satın almanız gerekiyor.

HITMAN sistem gereksinimleri:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : OS 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

VR Desteği: SteamVR ya da Oculus PC

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i7 4790 4 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 1070 / AMD GPU Radeon RX Vega 56 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

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