GPU'suna yan bakılmıyor: MediaTek Dimensity 9300 tanıtıldı!

Mobil işlemci pazarının başarılı oyuncularından MediaTek, en yeni amiral gemisi yongası Dimensity 9300'ı piyasaya sürdü. Yeni işlemci selefine göre ciddi iyileştirmelerle gelirken, burada en dikkat çeken detay ise yonganın verimlilik çekirdekleri kullanmayarak daha çok performansa odaklanması oldu. Peki MediaTek Dimensity 9300 neler sunuyor?

MediaTek Dimensity 9300 özellikleri

MediaTek Dimensity 9300, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan 3 nm'lik Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün aksine 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bununla birlikte verimlilik çekirdeklerine ev sahipliği yapmıyor ve bunların yerine yüksek performans çekirdekleri bünyesinde barındırıyor.

İşlemci; 1x 3.25 GHz Cortex X4, 3x 2.85 GHz Cortex X4 ve 4× 2.0 GHz Cortex A720 hızlarında çalışabilen sekiz çekirdeğe ek olarak Arm Immortalis-G720 MC12 grafik birimiyle geliyor. Bunun dışında 12 çekirdekli GPU'nun selefinden yüzde 46 daha hızlı olduğu ve yüzde 40 daha az güç harcadığı belirtiliyor. Ayrıca yüzde 46'lık daha iyi bir ışın izleme performansı sunduğunu da ekleyelim. Yonga seti genel anlamda ise tekli çekirdekte yüzde 15, çoklu çekirdekte ise yüzde 40'lık bir performans artışı sağlıyor.

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İşlemcide LPDDR5T RAM ve UFS 4.0 depolama desteği mevcut. Ayrıca 320 Megapiksel kamera ve 8K 30 FPS ve 4K 60 FPS video kaydına olanak sağlıyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi bağlantı özelliklerinin yanı sıra yapay zeka tarafında da ciddi iyileştirmeleri kullanıcılara sunuyor.

ÖzellikDetaylar Fabrikasyon Süreci4 nmCPU Çekirdekleri– 1x 3.25 GHz Cortex X4 – 3x 2.85 GHz Cortex X4 – 4x 2.0 GHz Cortex A720GPUArm Immortalis-G720 MC12GPU Performansı%46 daha hızlı, %40 daha az güç tüketimiIşın İzleme Performansı%46 daha iyiYonga Seti Performansı– Tekli çekirdekte %15 artış – Çoklu çekirdekte %40 artışRAM DesteğiLPDDR5TDepolama DesteğiUFS 4.0Kamera Desteği320 Megapiksel kamera, 8K 30 FPS ve 4K 60 FPS video kaydıBağlantı ÖzellikleriWi-Fi 7, Bluetooth 5.4Yapay Zeka İyileştirmeleriVar, ciddi iyileştirmeler sağlar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek Dimensity 9300 kullanıcıları memnun edebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.