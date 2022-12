Google, Türkiye'de en çok aratılanları açıkladı!

Popüler arama motoru Google, her sene düzenli olarak yayınladığı Arama Trendleri raporuyla, yıl içerisinde kullanıcılar tarafından en fazla arananları yayınlıyor. Teknoloji devi, bu yıl hem Türkiye hem de dünyada en çok aratılan kişi ve kelimeleri yayınladı.

Google Türkiye'de en çok aratılanlar (2022)

Google tarafından paylaşılan rapora göre Türkiye'de en çok arananlar, diğer ülkelere kıyasla oldukça farklı. Öyle ki hayata gözlerine yuman ünlü isimlerden, rüyada görülenlerin ne anlama geldiğine kadar birçok aramanın yapıldığı görülüyor.

Google Trends Türkiye'nin raporuna göre ülkemizde en çok arananlar listesinin başında Dolar/TL bulunuyor. Hemen ardından gelen "Bayram tatili kaç gün?" sorusu ise ikinci sırada yer aldı. Google'da en fazla aratılan diğer kategoriler ise şu şekilde sıralandı;

En fazla arananlar

Dolar/TL

Bayram tatili kaç gün

ÖBA

Bergen

Kedi

Ukrayna

TOKİ başvurusu

Galatasaray Barcelona

Ahmet Çalık

En fazla aratılan isimler

Icardi

Ece Erken

Şinasi Yüzbaşıoğlu

Mertens

Joao Pedro

Gülşen

Dele Alli

Halis Serbest

Ümit Özdağ

Maxi Gomez

En fazla aratılan vefat eden insanlar

Ahmet Çalık

Cüneyt Arkın

Fatma Girik

Billur Kalkavan

İlhan İrem

Enes Kara

Civan Canova

Kraliçe Elizabeth

Ayberk Pekçan

Onur Şener

En çok aranan diziler

Yalı Çapkını

Duy Beni

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Tozlu Yaka

Erşan Kuneri

Pera Palas'ta Gece Yarısı

Mahkum

Senden Daha Güzel

Yargı

Üç Kuruş

Rüyada…

Rüyada deprem olması

Rüyada erkek bebek doğurmak

Rüyada yazın kar yağdığını görmek

Rüyada teyze kızı görmek

Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir

Rüyada görücü gelmesi

Rüyada su içtiğini görmek

Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir

Rüyada altın toplamak

Rüyada konsere gitmek

Nasıl olunur?

Özel Güvenlik nasıl olunur

Gassal nasıl olunur

Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur

Büyükelçi nasıl olunur

Vatman nasıl olunur

Kadın asker nasıl olunur

Bilim insanı nasıl olunur

Fizyoterapist nasıl olunur

Beden Eğitimi Öğretmeni nasıl olunur

Oyuncu nasıl olunur

Nasıl?

İncir nasıl oluşur

Yarın hava nasıl olacak

Bergen nasıl öldü

Enes Kara nasıl öldü

Onur Belgesi nasıl alınır

TOKİ başvurusu nasıl yapılır

Güneş tutulması nasıl olur

NFT nasıl yapılır

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır

Metaverse arsa nasıl alınır

Kim?

Elenen isim Survivor kim elendi

Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye

Maske Kimsin Sen Aslan kim

İlk küfürü kim buldu

Doya Doya Moda kim elendi

Sürgün Adasına kim gitti

Darülaceze kim kurdu

Mehmet Dinçerler kim

Nida Büyükbayraktar kim

Telefonu kim icat etmiştir

Nerede?

Faroe Adaları nerede

Andropoz nerede çekildi

Çernobil nerede

Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu

Elhamra Sarayı nerede

Çanakkale Köprüsü nerede

Ukrayna nerede

Düden Şelalesi nerede

Semerkand nerede

Pera Palas nerede

Yakınımda…

Yakınımda nöbetçi eczane

Yakınımda elektrikçi

Yakınımda otel

Yakınımda yemek

Yakınımda taksi durağı

Yakınımda kuaför

Yakınımda noter

Yakınımda kargo

Yakınımda market

Yakınımda atm

Kombin

Kar kombini

Bayram kombini

Sek erkek kombini

Piknik kombini

İlk buluşma kombini

Konser kombini

Aile kombini pijama takımı

Kardeş kombini

Diana kombini

At binme kombini

Dünya genelinde en çok aratılanlar

Wordle

India vs England (Hindistan vs İngiltere)

Ukraine (Ukrayna)

Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)

Ind vs SA (Hindistan vs Suudi Arabistan)

World Cup

India vs West Indies (Hindistan vs Batı Hint Adaları)

iPhone 14

Jeffrey Dahmer

Indien Premier League

Dünya genelinde popüler haber konuları

Ukraine

Queen Elizabeth passing

Election results

Powerball numbers

Monkeypox

Hurricane Lan

Johnny Depp verdict

Texas school shooting

Will Smith Oscars

Roe v Wade

Dünya genelinde en çok aranan kişiler

Johnny Depp

Will Smith

Amber Heard

Vladimir Putin

Chris Rock

Novak Djokovic

Anna Sorokin (Delvey)

Andrew Tate

Rishi Sunak

Simon Leviev

Dünya genelinde en çok aranan karşılaşmalar

India vs England (Hindistan vs İngiltere)

Ind vs South Africa (Hindistan vs Güney Afrika)

India vs West Indies (Hindistan vs Batı Hint Adaları)

Ind vs Australia (Hindistan vs Avustralya)

India vs Sri Lanka (Hindistan vs Sri Lanka)

Pakistan vs England (Pakistan vs İngiltere)

India vs Pakistan (Hindistan vs Pakistan)

Zimbabwe vs India (Zimbabve vs Hindistan)

Bangladesh vs West Indies (Bangladeş vs Batı Hint Adaları)

South Africa vs England (Güney Afrika vs İngiltere)

Dünya genelinde en çok aranan filmler

Thor: Love and Thunder

Black Adam

Top Gun: Maverick

The Batman

Encanto

Brahmastra: Part One – Shiva

Jurassic World Dominion

K.G.F: Chapter 2

Uncharted

Morbius

Dünya genelinde en çok aranan diziler

Euphoria

House of the Dragon

Moon Knight

The Watcher

Inventing Anna

Dahmer

The Boys

All of US Are Dead

Sandman

Heartstopper

