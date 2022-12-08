Google, Türkiye'de en çok aratılanları açıkladı!
Teknoloji Haberleri
Google, Arama Trendleri adındaki raporuyla Türkiye'de 2022 yılında en fazla aratılan kişi ve kelimeleri paylaştı.
Popüler arama motoru Google, her sene düzenli olarak yayınladığı Arama Trendleri raporuyla, yıl içerisinde kullanıcılar tarafından en fazla arananları yayınlıyor. Teknoloji devi, bu yıl hem Türkiye hem de dünyada en çok aratılan kişi ve kelimeleri yayınladı.
Google Türkiye'de en çok aratılanlar (2022)
Google tarafından paylaşılan rapora göre Türkiye'de en çok arananlar, diğer ülkelere kıyasla oldukça farklı. Öyle ki hayata gözlerine yuman ünlü isimlerden, rüyada görülenlerin ne anlama geldiğine kadar birçok aramanın yapıldığı görülüyor.
Google Trends Türkiye'nin raporuna göre ülkemizde en çok arananlar listesinin başında Dolar/TL bulunuyor. Hemen ardından gelen "Bayram tatili kaç gün?" sorusu ise ikinci sırada yer aldı. Google'da en fazla aratılan diğer kategoriler ise şu şekilde sıralandı;
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En fazla arananlar
Dolar/TL
Bayram tatili kaç gün
ÖBA
Bergen
Kedi
Ukrayna
TOKİ başvurusu
Galatasaray Barcelona
Ahmet Çalık
En fazla aratılan isimler
Icardi
Ece Erken
Şinasi Yüzbaşıoğlu
Mertens
Joao Pedro
Gülşen
Dele Alli
Halis Serbest
Ümit Özdağ
Maxi Gomez
En fazla aratılan vefat eden insanlar
Ahmet Çalık
Cüneyt Arkın
Fatma Girik
Billur Kalkavan
İlhan İrem
Enes Kara
Civan Canova
Kraliçe Elizabeth
Ayberk Pekçan
Onur Şener
En çok aranan diziler
Yalı Çapkını
Duy Beni
Gelsin Hayat Bildiği Gibi
Tozlu Yaka
Erşan Kuneri
Pera Palas'ta Gece Yarısı
Mahkum
Senden Daha Güzel
Yargı
Üç Kuruş
Rüyada…
Rüyada deprem olması
Rüyada erkek bebek doğurmak
Rüyada yazın kar yağdığını görmek
Rüyada teyze kızı görmek
Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir
Rüyada görücü gelmesi
Rüyada su içtiğini görmek
Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir
Rüyada altın toplamak
Rüyada konsere gitmek
Nasıl olunur?
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Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur
Büyükelçi nasıl olunur
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Kadın asker nasıl olunur
Bilim insanı nasıl olunur
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Nasıl?
İncir nasıl oluşur
Yarın hava nasıl olacak
Bergen nasıl öldü
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TOKİ başvurusu nasıl yapılır
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Kim?
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