Google Pixel Serisi Üretim Yerini Değiştiriyor

Google, 4 Ekim'de gerçekleşecek Made by Google lansmanında Pixel 8 serisini tanıtacak. Ancak akıllı telefonların özelliklerini, tasarımlarını ve fiyatlarının yanı sıra kutu açılış videolarını bile sızıntılar sayesinde lansman öncesi görmüş olduk. Bu nedenle bir hayli canı sıkılan üretici sızıntıların etkinliklerin heyecanına ve önemine zarar verdiğini düşünerek çok yakında kritik bir karar almaya hazırlanıyor.

Google Pixel serisinin üretim yerini değiştiriyor

Google Pixel serisi sektörde en çok sızıntıya maruz kalan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Özellikle yarın tanıtılacak Pixel 8 serisiyle bu durum tavan yaptı ve bugüne dek sayısız sızıntıyla ve raporla karşı karşıya kaldık.

Artık akıllı telefonlarının tanıtımdan aylar önce tüm detaylarıyla sızdırılmasına bir dur demek isteyen Google, bu durumun faturasını Vietnam'daki üretim operasyonlarına kesti. İddialara göre şirket, çok yakında Pixel serisinin üretimini Hindistan'a kaydırmak için çalışmalara başladı.

Lansmana gerek kalmadı: Google Pixel 8 Pro'nun kutusu açıldı!

Hatırlanacağı üzere geçen günlerde Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılış görselleri paylaşıldı. Bu sızıntının asıl kaynağının serinin üretildiği fabrika olduğu söyleniyor ve bu gibi durumların bir daha yaşanmaması için bir konum değişikliğinin şart olduğu düşünülüyor.

Google Pixel 8 serisinin şimdiye dek belli olan teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerGoogle Pixel 8Google Pixel 8 Pro Ekran Boyutu: 6.2 inç6.7 inçEkran Yenileme Hızı: 120 Hz120 Hzİşlemci: Google Tensor G3Google Tensor G3Ön Kamera: 10.5 Megapiksel10.5 MegapikselArka Kamera(lar): 50 Megapiksel Ana + 12 Megapiksel Ultra Geniş Açı50 Megapiksel Ana + 48 Megapiksel Ultra Geniş Açı + 48 Megapiksel 5x Optik YakınlaştırmaVideo Kaydı: 4K4KSu ve Toz Dayanıklılığı (IP68): EvetEvetGüncelleme Desteği: 7 yıl7 yıl

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel serisinin sürekli olarak sızıntılara maruz kalmasının asıl nedeni Vietnam mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!