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Google, kuantum bilgisayarlarının ne işe yarayabileceğini anlamak için büyük bir yarışma başlattı

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Google, kuantum bilgisayarlarının gerçek dünya kullanım senaryolarını bulmayı amaçlayan bir yarışma başlattı. Yarışmanın finalistleri arasında 5 milyon dolar ödül dağıtılacak.

Google, kuantum bilgisayarlarının ne işe yarayabileceğini anlamak için büyük bir yarışma başlattı. Google'ın bu çok yıllık, küresel yarışması, kuantum bilgisayarlarının gerçek dünya kullanım senaryolarını bulmayı amaçlıyor ve finalistler arasında 5 milyon dolar ödül dağıtılacak.

Google'dan, kuantum bilgisayarların ne işe yaradığını anlayana 5 milyon dolar ödül!

Google, Cenevre Bilim ve Diplomasi Antisipatörü (GESDA) ile birlikte bu yarışmayı, "XPRIZE Quantum Applications" adı altında başlattı. Yirmi finalist 1 milyon dolarlık ödül paylaşacak ve finallere ilerleyecek.

Finalistler, kuantum bilgisayarlarının geleneksel bilgisayar çözümlerinden daha hızlı veya daha doğru olduğunu kanıtlamak için teknik özellikler sunacaklar. Büyük ödül kazananları 3 milyon dolar alacakken, ikinci gelenler ise başka bir 1 milyon dolarlık ödül paylaşacak.

Meta'dan uyarı! Kuantum bilgisayar devrimi hayal mi?

Google, milyonlarca dolar yatırım yaptığı kuantum bilgisayarlarında, 866 milyon dolarlık bir endüstriye yol açmış olmasına rağmen, bu teknolojiyle neler yapılabileceği henüz net değil.

Kuantum bilgisayarlarının çoğunlukla soyut problemler üzerine araştırmalar yapılmasına karşın, bu teknoloji ilaç gelişimini hızlandırma, karanlık maddenin sırlarını çözme ve evrenin en temel gizemlerini çözmeye yardımcı olma potansiyeline sahip.

Ancak şu anda, bir MacBook'tan daha kullanışlı olduğunu anlamak zor. Google'ın bu yarışması, üç yıl içinde kuantum bilgisayarlar için kullanım senaryolarına sahip olacağımız anlamına gelmeyebilir, ancak doğru yönde bir adım olduğu kesin.

Araştırmacılar, bugünkü kuantum bilgisayarları için kısa vadeli uygulamalar ve geleceğin kuantum bilgisayarları için uzun vadeli uygulamalar sunabilecek. Yarışma, Google, Amazon ve dünyanın en iyi üniversitelerinden araştırmacılar tarafından değerlendirilecek.

Umarız bu yarışma, bilgisayarların gelecek nesli için gerçek dünya kullanım senaryolarını ortaya çıkarır ve bu güçlü teknolojiyi iş başına getirir. Bu ödüllü yarışma ile kuantum bilgisayarlarının geleceği sizce nasıl şekillenecek? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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