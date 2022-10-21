Google'ın başı dertte: Veri ihlali nedeniyle dava edildi!

Teknoloji devi Google, kullanıcıların rızası olmadan veri ihlali gerekçesiyle Teksas başsavcısı tarafından dava edildi. Ülkede 2009 yılında çıkan daha ikinci kez bu davada kullanılacak yasa, ihlal edenlere ödemesi için para cezası veriyor. Peki, davanın odak noktasında neler var? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Davanın odak noktasında Google Nest, Google Asistan ve Google Fotoğraflar yer alıyor!

The New York Times gazetesinde yer alan habere göre Google, eyaletteki kişilerin rızası olmadan yüzlerini ve seslerini topladığı gerekçesiyle dava edildi. Davanın odak noktasında; Google Nest, Google Asistan ve Google Fotoğraflar yer alıyor.

Google Nest kamerası, yüzleri tanıma özelliğine sahip. Google Asistan, iletişim kurmak için altı kişiye kadar kullanıcılarının sesini kaydedebiliyor. Fotoğraflar ise kullanıcıların çektikleri fotoğrafları bulabiliyor.

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2009 yılında çıkan yasa, Biyometrik Gizlilik Yasası olarak adlandırılıyor. Yasa, firmaların kullanıcıların bilgilerini almadan önce onları bilgilendirmesi ve izin alması gerektiğini belirtiyor. İlk olarak Şubat ayında kullanılan yasa, Meta'yı incelemek için kullanıldı. Facebook'un Yüz Tanıma özelliği, kullanıcıların etiketleme yapmasını kolaylaştırıyordu. Fakat bu fonksiyonun, insanların yüzlerini kaydederek veri ihlali yaptığı düşünülüyordu. Yasayı ihlal eden şirketler, ihlal başına 25.000 dolar ödeme yapmak zorunda kalıyor. Google veri ihlali dava sonucunda ise diğerleri için emsal olması bekleniyor.

Teksas başsavcısıdava ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

"Google'ın, biyometrik tanımlayıcılar gibi çok hassas bilgiler de dahil olmak üzere Teksaslıların kişisel bilgilerini rastgele toplamasına müsamaha gösterilmeyecektir. Tüm Teksaslıların gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için savaşmaya devam edeceğim."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce veri ihlali konusunda teknoloji şirketleri incelenmeli mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.