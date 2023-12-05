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Google, Gemini AI'nın çıkışını 2024'e erteledi

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Google, I/O 2023 etkinliğinde tanıttığı Gemini AI'nın çıkışını 2024'ün ilk çeyreğine erteledi. Gemini'nin henüz İngilizce dışındaki sorguları başarılı bir şekilde cevaplayamadığı rapor edildi.

Google bu yılın başlarında düzenlediği I/O 2023 etkinliğinde multimodal yeteneklere sahip yeni nesil yapay zekası Gemini AI'yı tanıttı. Halihazırla Bard ile Chatgpt'ye alternatif sunan şirket Gemini ile bir adım ileri geçerek ChatGPT 4'e rakip olacaktı. Ancak yaşanan gelişmeler işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor.

GPT 4 rakibi Gemini AI 2024'e ertelendi!

Google'ın şuanda kullanımda olan yapay zeka sohbet robotu Bard, Google'ın PaLM 2 modelini temel alıyor. 2023'ün başlarında piyasaya sürülen Bard bu süre zarfında yeteneklerini arttırdı. Ancak Google, çok modlu yeteneklerle konuşma yapay zekasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Google bu nedenle I/O 2023'te açıklandığı Gemini adlı yeni nesil yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor.

Google, OpenAI'nin ChatGPT4'ü ile rekabet etmek için geliştirdiği konuşmaya dayalı yapay zeka ürünü Gemini'nin çıkışını sessizce 2024'ün ilk çeyreğine erteledi. Birden çok dilin desteklenmesi Gemini'nin küresel başarısı için kilit rol oynuyor.

Yapay zeka 2024'e girdi! İşte yeni yıl tavsiyeleri!

Ancak ortaya çıkan raporlara göre Gemini, İngilizce dışındaki sorguları henüz başarılı bir şekilde cevaplayamıyor. Bundan dolayı CEO'su Sundar Pichai, Kaliforniya, New York ve Washington'da yapılması planlanan bir dizi Gemini etkinliğini kısa süre önce iptal etti.

Google, I/O 2023 etkinliğinde en yeni PaLM 2 ve Gemini hakkında uzun uzun konuşmuştu. Bilindiği üzere, Google Cloud programının parçası olan şirketlere test amacıyla Bard with Gemini'nin ilk sürümlerine erişim izni de verilmişti. Ancak iki hafta önce bu şirketlere Gemini'yi 2024'ün ilk çeyreğine kadar beklememeleri söylendi. Tüm bunlar, Google'ın Gemini AI teknolojisinde büyük gecikmeler yaşanacağını gösteriyor.

Bu arada OpenAI ise kendi yapay zekasını hızla geliştirmeye devam ediyor. Son olarak şirket Plus aboneleri için ChatGPT'de DALL-E 3 entegrasyonunu başlattı. Ayrıca gelecek yıl özel bir GPT Mağazası çıkarmayı planlıyor. Son zamanlarda OpenAI'de yaşanan çalkantılı olaylara rağmen yol haritaları ve yapay zeka inovasyonuna katkılar güçlü bir şekilde ilerliyor.

Görünen o ki ChatGPT tarafında yeni gelişmeler hızla ilerken, Google tarafında işler pekte iyi gitmiyor. Google ve ChatGPT arasında yaşanan rekabet hakkında sizlerin düşüncesi nedir?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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