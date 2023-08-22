Google'da bu reklamı görürseniz sakın tıklamayın!

Google reklamları bir kez daha dolandırıcılık için kullanılmaya başlandı. Yeni bir Amazon reklamı, sahte Microsoft sitesine yönlendiriyor.

Google reklamları bir kez daha dolandırıcıların ağına takıldı. Amazon aramalarını hedef alan yeni bir saldırı türü, kullanıcıları sahte sitelere yönlendiriyor. Hatta yönlendirilen sitelerin arasında Microsoft'un sahte destek hattı da bulunuyor.

Google'ın Amazon reklamı, sahte Microsoft sitesine yönlendiriyor

Yeni bir teknik destek dolandırıcılığı, kullanıcıları sahte hatları aramaları amacıyla Google reklamlarını hedef aldı. Sahte reklamlar, Amazon'un logosunu ve gerçek site gibi görünen bir bağlantıyı içeriyor. Bağlantıya tıklandığında, Microsoft Defender'ın destek hattına benzeyen bir sayfaya yönlendiriyor.

Microsoft'u taklit eden bu sayfada, kullanıcının bilgisayarına virüs bulaştığı iddia ediliyor ve "Microsoft Destek Ekibi" için bir telefon numarası veriliyor. Bu numaraya yapılan aramalar ise kurbanların hackerların eline düşmesiyle sonuçlanıyor. Teknik destek ekibi gibi görünen kişiler, kullanıcıları dolandırmaya çalışıyor.

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Dolandırıcılık sayfası, tarayıcı ekranını tam ekran modunda kilitliyor ve uygulamayı kapatmayı zorlaştırıyor. Örneğin Chrome'da, sayfayı kapatsanız bile, tarayıcıyı açtığınızda sahte site yeniden açılıyor.

Amazon reklamı gibi görünen ve ardından teknik destek dolandırıcılığı yürüten bu reklamlar, Google'a bildirildi. Yazılım devinin harekete geçtiği ve reklamları kaldırdığı belirtildi. Ayrıca Amazon'un da güvenlik için reklamlarını gözden geçireceği aktarıldı.

Google, daha önce birçok kez reklamlar üzerinden dolandırıcılık saldırıları için kullanıldı. Bu yüzden kullanıcıların, arama sonuçlarındaki reklamlara tıklarken olağandışı yönlendirmelere karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

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