Google Çeviri, 33 dil için çevrim dışı destek sağlayacak! İşte o diller
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Google Çeviri, paylaştığı bir blog yazısında 33 dil için daha çevrim dışı destek sunacağını açıkladı! İşte o diller...
Google Çeviri, yayınladığı bir blog yazısıyla çevrim dışı dil desteklerini artırdıklarını duyurdu. Buna göre Google Çeviri bölümünden çevrim dışı durumda bile açıklanan dillerden yararlanmak mümkün olacak. Peki, Google Çeviri'nin hangi dillere destek sağlayacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.
Google Çeviri, 33 dil için çevrim dışı destek sağlayacak
Google Çeviri, neredeyse herkesin bir kere bile olsa yararlandığı bir uzantı. Ücretsiz olan bu araç, herkesin de bildiği gibi diller arasında çeviri ve telaffuz hizmet veriyor. Google Çeviri, şimdi çevrim dışı olarak 33 dili daha destekleyeceğini duyurdu.
Çeviri aracı şu anda hali hazırda 59 adet dile çevrim dışı destek veriyor. Son açıklamayla birlikte bu sayı 92'ye ulaştı. Ek olarak 103 dilde de metin çevirisi yapabiliyor. Ayrıca 88 dilde anında kamera çevirisi, 50 dilde fotoğraflı çeviri ve 43 dilde de iki yönlü konuşma gerçekleştiriyor. Google Çeviri, konuyla ilgili yaptığı duyurda şu sözleri belirtti:
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"Merhaba çeviri topluluğu, çevrim dışı dil işlevini 33 yeni dile genişlettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, kullanıcıların ilgilendikleri dilleri indirmelerine ve internet bağlantısı olmadığında metni çevirmelerine olanak tanır."
İşte çevrim dışı desteklenecek o dillerin listesi:
Baskça
Sabuanca
Çiçeva
Korsikaca
Frizce
Hausaca
Hawaii dili
Hmong dili
Igbo dili
Javanese dili
Kmerce
Ruandaca
Kürtçe
Lao dili
Latince
Almanca
Malgaşça
Maorice
Mynamar dili
Oriya dili
Samoaca
İskoç Gal dili
Sotho dili
Shona dili
Sindhi dili
Sundaca
Tatarca
Türkmence
Uygurca
Xhosa dili
Yidiş dili
Yorubaca
Zuluca
Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Google Çeviri uygulamasından memnun musunuz ve beklediğiniz yeni özellikler var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.