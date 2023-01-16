Google Çeviri, 33 dil için çevrim dışı destek sağlayacak! İşte o diller

Google Çeviri, paylaştığı bir blog yazısında 33 dil için daha çevrim dışı destek sunacağını açıkladı! İşte o diller...

Google Çeviri, yayınladığı bir blog yazısıyla çevrim dışı dil desteklerini artırdıklarını duyurdu. Buna göre Google Çeviri bölümünden çevrim dışı durumda bile açıklanan dillerden yararlanmak mümkün olacak. Peki, Google Çeviri'nin hangi dillere destek sağlayacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Google Çeviri, 33 dil için çevrim dışı destek sağlayacak

Google Çeviri, neredeyse herkesin bir kere bile olsa yararlandığı bir uzantı. Ücretsiz olan bu araç, herkesin de bildiği gibi diller arasında çeviri ve telaffuz hizmet veriyor. Google Çeviri, şimdi çevrim dışı olarak 33 dili daha destekleyeceğini duyurdu.

Çeviri aracı şu anda hali hazırda 59 adet dile çevrim dışı destek veriyor. Son açıklamayla birlikte bu sayı 92'ye ulaştı. Ek olarak 103 dilde de metin çevirisi yapabiliyor. Ayrıca 88 dilde anında kamera çevirisi, 50 dilde fotoğraflı çeviri ve 43 dilde de iki yönlü konuşma gerçekleştiriyor. Google Çeviri, konuyla ilgili yaptığı duyurda şu sözleri belirtti:

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"Merhaba çeviri topluluğu, çevrim dışı dil işlevini 33 yeni dile genişlettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, kullanıcıların ilgilendikleri dilleri indirmelerine ve internet bağlantısı olmadığında metni çevirmelerine olanak tanır."

İşte çevrim dışı desteklenecek o dillerin listesi:

Baskça

Sabuanca

Çiçeva

Korsikaca

Frizce

Hausaca

Hawaii dili

Hmong dili

Igbo dili

Javanese dili

Kmerce

Ruandaca

Kürtçe

Lao dili

Latince

Almanca

Malgaşça

Maorice

Mynamar dili

Oriya dili

Samoaca

İskoç Gal dili

Sotho dili

Shona dili

Sindhi dili

Sundaca

Tatarca

Türkmence

Uygurca

Xhosa dili

Yidiş dili

Yorubaca

Zuluca

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Google Çeviri uygulamasından memnun musunuz ve beklediğiniz yeni özellikler var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.