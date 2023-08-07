Google, çalışanlarına şirkette konaklama teklifi sunuyor

Havasından mı suyundan mı bilinmez ama herkeste bir Elon Musk merakı başladı orası kesin gibi. Meta'nın kurucusuyla yaşanan kavgası ile merakla beklenen kafes dövüşü, Twitter'ı tamamen değiştirerek X adını vermesi ve ona rakip çıkan platformların ardından diğer şirketlerden de garip hamleler görmeye başladık. Bu şirketler arasında Google'da yer alıyor. Duyunca tam Elon Musk'lık hareket diyeceğiniz yeni politikaları haberimizde…

Google çalışanlarına "şirkette yatın" diyor!

Google, Mountain View California'daki kampüs içi oteli için özel bir teklif sunarak çalışanları ofise geri çekmeye çalışıyor. 30 Eylül'e kadar devam edecek olan özel etkinlik, Google'ın hibrit evden çalışma programının yeni normunu oluşturmasına yönelik başka bir girişim olarak hizmet edecek. Ancak burada bir tezatlık var.

Örnek verelim siz bir Google çalışanısınız. ve şirketinizi devasa bir kampüsü var. İçerisine yeni bir otel yapılıyor ve amacı ofis çalışanlarının şirket kampüsü dışına çıkmadan daha verimli çıkmasını sağlamak. Ancak bu otelde konaklamak için sizden gecelik 99 dolar istiyorlar. Sizce ne kadar mantıklı?

"Zuckerberg vs Musk" kavgası derken Threads web sayfası unutuldu!

Birçok kişi konuyla alakalı forumlarda ve tartışmalarda "Hem daha iyi çalışacağım hem de bunun için maaşımı aldığım yere ödeme mi yapacağım?" gibi yorumlarda bulundu. Konuyla ilgili olarak Google çalışanlarına reklam mailleri atıldı ve kampüsün her noktasına reklamlar verildi. Tabi bunlarla birlikte şirkette çalışanlarını bu otelde kalmaya teşvik etmek için etkinlikler düzenliyor.

Hibrit çalışma mantığını düzenlemek istediğini belirten Google çalışanlarına bu otelde tüm imkanları sunduğunu ve daha rahat çalışacaklarını belirtiyor. Fakat gelen yorumlar daha çok Elon Musk'ın Twitter ofisine birkaç yatak koyarak çalışanlarını ofisten çıkmadan çalışmaya teşvik etmesiyle benzer yönde olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili olarak Google'dan bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde son durumlar belli olacak.