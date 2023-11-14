Google, Apple'a reklam gelirinin yüzde 36'sını ödüyor

Google, Apple'ın Safari tarayıcısını kullanan kullanıcıların yaptığı arama reklamlarının yüzde 36'sini Apple'a ödüyor. Bu iş birliği, dünyanın en büyük iki teknoloji şirketi arasındaki ilişkiye ışık tutuyor.

Google ve Apple, her ne kadar karşılıklı cihazlar, uygulamalarla birer rakip olsalar da elbette bir iş birliği içerisindeler. Bu iş birliğiyle ilgili haberler de bazen ortaya çıkıyor. Bununla ilgili son habere göre Google, birisi Apple'ın Safari tarayıcısını kullanarak Google'da arama yaptığında elde ettiği tüm reklam gelirinin yüzde 36'sını Apple'a ödüyor.

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Gelen son bilgilere göre, gizli kalması gereken bu olay, Chicago Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Kevin Murphy'nin, şirketin Pazartesi günü Washington'da devam eden Adalet Bakanlığı davasında Alphabet adına verdiği ifade sırasında ortaya çıktı.

Bu rakam, son birkaç yılda antitröst incelemesine giren dünyanın en büyük iki teknoloji şirketi arasındaki ilişkiye daha fazla ışık tuttu. DOJ, Google'ı, iPhone, iPad ve Mac cihazlarının milyarlarca kullanıcısı olan Apple gibi şirketlere Safari'de varsayılan arama motoru olarak ödeme yaparak pazar hakimiyetini korumak için geniş kaynaklarını kullanmakla suçladı.

New York Times'ın bir raporuna göre, Google'ın 2021 yılında Safari'de varsayılan arama motoru olması için Apple'a "yaklaşık 18 milyar dolar" ödediği bildirildi. Bloomberg, geçen hafta Google ve Apple'ın anlaşmanın ayrıntılarını kamuya açıklayarak itirazda bulunduğunu belirtti.

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Google, bir mahkeme dosyasında daha fazla ayrıntının kamuya açıklanmasının "Google'ın hem rakipler hem de diğer karşı taraflarla ilgili rekabet konumunu makul olmayan bir şekilde zayıflatacağını" söyledi. Hatırlatmakta fayda var ki Google'ın varsayılan arama motoru durumunu korumak ve trafik elde etmek amacıyla 2021'de 26,3 milyar doları Apple'a ödediği de ortaya çıkmıştı.

Google'ın Safari'den ne kadar reklam geliri elde ettiği belli değil ancak bu rakamın yüzde 36'sının muhtemelen 100 milyar dolara yakın olacağını söylemek abartı olmaz. 2022 yılında Google'ın toplam reklam geliri 279,8 milyar dolardı.

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