Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Temiz enerjiyi yaygınlaştırmak gerekiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı ile Wenergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuar ve Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, temiz enerjinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çevre projelerine gençlerin katkısından bahsederek, herkesi daha duyarlı ve projelere katkı vermeye davet etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Mevcut enerji kaynakları yetersiz hale geldi. Temiz enerjiyi yaygınlaştırmak gerekir. İnsanların bilinçlenmesi ve gereken adımların artması önemli. Gençlik merkezleri ve kamplarımızda çevre projeleri yer aldı. Gençlerin katkılarından istifade ettik. Herkesi duyarlılık ve yeni projeler noktasında daha çok katkı vermeye davet ediyorum" dedi.

İzmir'de 9- 11 Mayıs 2023 tarihlerinde Fuarizmir'de düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı ile Wenergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuar ve Kongresi'nin açılışına; AK Parti'nin İzmir milletvekili adayı da olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Konuşmaların ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, fuarı gezip, firma yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulundu.