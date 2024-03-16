Üye Girişi
Haberler

Fransızların Kurbağa Bacakları Tüketmesi Türlerin Yok Olma Tehlikesini Artırıyor

Güncelleme:

Fransızların çok fazla kurbağa bacağı tüketmesi sebebiyle bazı türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Çevre aktivistleri, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir uyarıda bulundu. Fransa'da her yıl 3.000 ton kurbağa tüketiliyor. Çevreciler, Avrupa Birliği'ne her yıl 4.070 ton dondurulmuş kurbağa bacağı ithal edildiğini iddia ediyorlar. Bu durum, birkaç kurbağa türünün sayısının azalmasına neden oluyor.

Fransızların çok fazla kurbağa bacağı tüketmesi sebebiyle bazı türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. 500'den fazla çevre aktivisti, bir neslin tehlikede olduğu konusunda Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir uyarıda bulundu.

Fransa'da her yıl 3.000 ton kurbağa tüketiliyor

Bu ay Fransız Cumhurbaşkanı'na gönderilen açık bir mektpta çevre aktivistleri, Avrupa Birliği'ne her yıl 4.070 ton dondurulmuş kurbağa bacağı ithal edildiğini iddia ediyorlar. Bu, türlerin büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 80 ila 200 milyon kurbağaya denk geliyor.

Çevrecilerin dile getirdiği endişe, Robin des Bios ve Pro Wildlife tarafından tamamlanan bir çalışma etrafında yoğunlaşıyor. Bu çalışmaya göre, sadece Fransa yılda 3.000 tonun üzerinde kurbağa bacağı tüketiyor.

Fransızların bu garip lezzete olan ilgisinin çevresel etkisi, mektuba göre birkaç yaygın kurbağa türünün sayısının azalmasına neden oluyor. Etkilenen türler arasında pirinç tarlası kurbağası ve yengeç yiyen tür bulunuyor.

Bu konuda en ilginç olan şey, Avrupa Birliği'ne yerli olan kurbağa popülasyonlarının aslında "ticari sömürüye" karşı korunuyor olması. Ancak, bu koruma bölgenin dışında yer almayan türlere uzanmıyor. Bu nedenle kurbağa bacaklarının ithalatı son derece popüler bir pazar haline geldi.

Pentagon, UFO raporunu açıkladı! İşte şaşırtan detay

Çevreciler şimdi Fransa'yı azalan kurbağa türlerini korumaya ve ülkeye bu lezzetin ithalatının daha iyi izlenmesi ve düzenlenmesini sağlamaya çağırıyorlar. Mektubun etkili olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Tabii ki, insanlığın bir türü neredeyse yok olma noktasına getirmesi ilk kez yaşanan bir durum değil. Büyükbaş bir hayvan olan bizon da insanların aşırı tüketimi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Avrupa Birliği Fransa Hayvan Hakları Çevre Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title