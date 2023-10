Euro Truck Simulator 2'nin 11. yaş dönümü kutlandı

Dünya'nın en çok oynanan kamyon simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2, dün 11. yaşına bastı. 2012 yılında yolları bilgisayarlara taşıyan ETS2 özellikle Türkiye'de oldukça sevilen bir oyun oldu. Bugün kadın erkek fark etmeksizin birçok oyuncu Steam kütüphanelerinde ETS2 oyununa yer veriyor. 11. yaş dönümüne özel çıkan DLC paketiyse özellikle tam Türkiye haritasını bekleyen kullanıcıları umutlandırdı. İşte detaylar…

ETS2 Balkanlar Haritası DLC paketi bugün yayınlanıyor!

Dünya'nın en sevilen simülasyon oyunları arasında yer alan Euro Truck Simulator 2, serinin ilk oyunu Euro Truck Simulator 1'in 2009'daki çıkışıyla birlikte hayatımıza girdi. Daha sonrasında geliştirilen oyun ETS2 ile tekrar çıkış yaptı ve 2012 yılından itibaren aldığı güncellemeler ile hayatına devam ediyor. Dün yani 18 Ekim Çarşamba günüyse serinini 2. oyunu 11. yaş günün kutladı.

Bu yıldönümü kapsamında SCS Software ETS2 için merakla beklenen Balkanlar Haritası DLC paketini yayınladı. Bu paket kapsamında Balkanlar'a giriş yapan ETS2 haritasına toplamda 30 farklı şehir eklenmiş olacak. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Slovenya'nın yer aldığı DLC paketi 270 TL'ye satışa çıktı.

Bunun yanında Road To The Black Sea DLC'sini de almanızla birlikte aslında sınırların Türkiye'ye kadar ulaştığını göreceksiniz. Bilindiği üzere Road To The Black Sea DLC paketi ile birlikte Türkiye'de oyuna dahil oldu. Trakya bölgesi ve İstanbul'un Avrupa yakası eklenen DLC paketi ile birlikte Türk oyuncuların heyecanı artmıştı. Oyunda İstanbul Avrupa yakasındaki metrobüs hattına bile yer verildi.

Yeni gelen Balkanlar DLC paketi ile birlikte Türkiye haritasına dair umutlarda arttı. Kullanıcılar oyun haritasının Türkiye'nin Asya kıtasını da kaplamasını bekliyor. Burada akıllara takılan tek soru oyunun adı diyebiliriz. Avrupa Kamyon Simülasyonu olarak Türkçeleşen oyunun aslında konseptini Avrupa üzerine kurduğunu bizlere belli ediyor.

Ancak oyunun artık global çapta olması konsept dışı eklemelerin de yapılabileceğinin göstergesi. Ayrıca ETS2'nin Türkiye'de oldukça sevildiğini de göz önüne alan SCS Software Türkiye Haritası için yeni planlar içerisine girebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…