Eşarj, Ankara'da 20 araca hizmet verebilen şarj istasyonunu açtı

Enerjisa Enerji'nin hisselerinin tamamına sahip olduğu elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, aynı anda 20 araca hizmet veren şarj istasyonunu Ankara'da açtığını duyurdu. Şarj alanını Armada AVM'de kuran şirket, yıl sonuna kadar bin istasyona ulaşmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eşarj, Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ile beraber yatırımlarını hızlandırıyor. 2008 yılında kurulan şirket, 75'ten fazla şehirde ve yaklaşık 600 yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 800 adet istasyona ulaşmıştı. Bu istasyonlarda bin 400 üzerinde soket ve 50 MWh'in üzerinde kurulu güce sahip olan Eşarj, global markaların elektrikli araç modelleri ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un satışlarının artması ile birlikte artan şarj istasyonu ihtiyacına da hızlıca cevap veriyor.

" Ankara'daki 200'ün üzerinde hızlı şarj istasyonu soketinden 100'den fazlasına sahip olan ve bölgedeki liderliğini sürdüren Eşarj, şimdi müşterilerine sunduğu deneyimi daha da iyileştirmek için Ankara Armada AVM'nin açık ve kapalı otoparklarında kurduğu istasyon alanında 9 DC ve 2 AC şarj cihazı ile toplamda 1 MWh kurulu güce sahip cihazlarla aynı anda 20 araca şarjlanma hizmeti verebilecek.

"Ankara'nın aynı anda en fazla sayıda araca hizmet vereceği şarjlanma noktası olan Eşarj istasyonunda farklı kW'larda cihazlar bulunurken, elektrikli araç sahipleri ağırlıklı olarak 120kW gücünde cihazlarla şarjlanma deneyimini tecrübe edebilecekler. Sürücüler AVM'de vakit geçirirken istasyonda hızlı ve avantajlı bir şekilde araçlarını şarj edebilecek."

"TÜRKİYE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU AĞININ YÜZDE 20'SİNİ BİZ YÖNETİYORUZ"

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam edeceklerini dile getiren Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, "Türkiye'nin ilk elektrikli şarj operatörü olarak sektöre öncü uygulamalar geliştiriyor ve her yeni istasyon ile ülkemizin elektrikli araçların yaygınlaşması hedefine doğrudan katkıda bulunmuş oluyoruz. EPDK'nın son verilerine göre Türkiye'de yaklaşık her 14 araca bir DC şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen DC şarj noktası açısından Türkiye Avrupa genelinde 1. sırada bulunuyor. Bununla beraber 60 bin'in üzerinde elektrikli araç parkı bulunuyor; fakat hem global markaların elektrikli araç modellerinin yaygınlaşması hem de yerli otomobilimiz TOGG ile birlikte bu ihtiyaç günden güne artıyor. Türkiye elektrikli araç şarj istasyonu ağının yüzde 20'sini Eşarj olarak biz yönetiyoruz. Ankara'nın en önemli güzergahlarında ve AVM'lerinde bulunan 200'ün üstünde DC soketin 100'den fazlası Eşarj olarak bize ait. Armada AVM'de açtığımız yeni şarj istasyon alanı ile de aynı anda 20 araca şarj hizmeti verebilen bir 'hub' oluşturmuş bulunuyoruz. 2023 sonuna kadar 81 ilde en az 1 yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 1.000 istasyon kurma hedefimize emin adımlarla ilerlerken önemli bir kilometre taşı olan bu istasyon alanında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.