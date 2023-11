Epic Games Store'da Ubisoft Oyunları İndirime Girdi

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Epic Games Store'da oyuncular için büyük bir indirim etkinliği başladı. Bu kapsamda Ubisoft'a ait olan pek çok oyun düşük fiyatla buluştu. İşte indirimler sırasında öne çıkan oyunlar…

Epic Games Store'da Ubisoft oyunları için indirim başladı!

Kampanya kapsamında en popüler Ubisoft oyunlarından Assassin's Creed Valhalla, yüzde 75 oranında indirim ile 699 TL'den 174,75 TL'ye düştü. Bununla beraber Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint ise 699 TL yerine 139,80 TL.

Çevrim içi strateji oyunu sevenlerin gözdesi olan For Honor, yüzde 85 oranında bir indirimin ardından 349 TL'den 52,35 TL'ye düştü. Öte taraftan hikayesi ile oynayan kişilerden övgü toplayan Assassin's Creed Odyssey ise 699 TL yerine 139,80 TL.

Epic Games Store'da indirimler sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı Tom Clancy's Rainbow Six Siege229 TL91,60 TL (-60%)Tom Clancy's Rainbow Six Extraction469 TL117,25 TL (-75%)Watch Dogs: Legion269 TL40,35 TL (-85%)Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint699 TL139,80 TL (-80%)Tom Clancy's The Division 2349 TL104,70 TL (-70%)Anno 1800699 TL174,75 TL (-75%)Assassin's Creed Odyssey699 TL139,80 TL (-80%)Assassin's Creed Valhalla699 TL174,75 TL (-75%)Assassin's Creed Unity349 TL87,25 TL (-75%)Assassin's Creed 3: Remastered469 TL117,25 TL (-75%)Assassin's Creed 2119 TL29,75 TL (-85%)Assassin's Creed Origins699 TL104,85 TL (-85%)For Honor349 TL52,35 TL (-85%)

