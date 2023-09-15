Endonezya'da Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Projesi

Havadan çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki Cirata Rezervuarında yer alan Cirata yüzer güneş enerjisi santrali (PLTS) projesi görülüyor, 14 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yorri Farli/Xinhua)

BATI CAVA, 15 Eylül (Xinhua) -- Cirata yüzer güneş enerjisi santrali (PLTS) projesi, Endonezya'da türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor. Yüzer fotovoltaik santralin 145 MWac elektrik üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Tesis, Batı Cava'daki Cirata Rezervuarında bulunan 9 hektarlık yüzer güneş panelleri ile çalışacak.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bölgesindeki en büyük enerji kullanıcılarından biri olan Endonezya 2025 yılına kadar enerji karmasının yüzde 23'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor.

Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki Cirata Rezervuarında yer alan Cirata yüzer güneş enerjisi santrali (PLTS) projesinin yüzer güneş panelleri, 14 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yorri Farli/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki Cirata Rezervuarında yer alan Cirata yüzer güneş enerjisi santrali (PLTS) projesinin yüzer güneş panelleri görülüyor, 14 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yorri Farli/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki Cirata Rezervuarında yer alan Cirata yüzer güneş enerjisi santrali (PLTS) projesinden bir görünüm, 14 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yorri Farli/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki Cirata Rezervuarında yer alan Cirata yüzer güneş enerjisi santrali (PLTS) projesinin yüzer fotovoltaik sistemleri görülüyor, 14 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yorri Farli/Xinhua)